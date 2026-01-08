Nicușor Dan, blocat 8 ore pe aeroportul din Paris. Ce spun românii despre situație? Asta e imaginea României? (VIDEO)

Blocajul lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris a stârnit reacții puternice în rândul românilor. Mai ales că a fost singurul lider care a rămas blocat în capitala Franței după Coaliția de Voință.

Ce spun românii despre incident

Românii au reacționat după ce Nicușor Dan a stat în zăpadă pe aeroportul din Paris, așteptând să poată pleca spre țară. Unii spun că este o situație jenantă pentru un oficial, alții cred că astfel de incidente pot apărea oricui, indiferent de funcție.

Sunt și români care spun că asta este imaginea pe care Nicușor Dan o promovează în străinătate. Una deloc de lăudat. Iar alții nu cred că un avion militar se împiedică de câțiva centimetri de zăpadă astfel încât să nu poată decola.

Aventurile lui Nicușor în zăpada pariziană

Președintele Nicușor Dan s-a întors în România cu o de la Paris.

Asta după ce aeronava Spartan cu care a călătorit la Paris în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, a fost blocată la sol timp de mai multe ore. Inițial, avionul a fost amânat în seara de 6 ianuarie, când la miezul nopții zborul care urma să decoleze spre București a fost oprit din cauza ceții dense din Capitală, care ar fi blocat aterizarea.

După 8 ore de așteptare, aeronava a fost ținută din nou la sol din cauza ninsorilor abundende din Capitala Franței. În cele din urmă avionul Spartan a decolat în jurul orei 16:00, după mai bine de 15 ore de așteptare.

Președintele Nicușor Dan a ajuns pe aeroportul din București în jurul orei 21.00.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.”, a scris șeful statului pe , după aterizare.