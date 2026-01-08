B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, blocat 8 ore pe aeroportul din Paris. Ce spun românii despre situație? Asta e imaginea României? (VIDEO)

Nicușor Dan, blocat 8 ore pe aeroportul din Paris. Ce spun românii despre situație? Asta e imaginea României? (VIDEO)

Adrian A
08 ian. 2026, 12:22
Nicușor Dan, blocat 8 ore pe aeroportul din Paris. Ce spun românii despre situație? Asta e imaginea României? (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce spun românii despre incident
  2. Aventurile lui Nicușor în zăpada pariziană

Blocajul lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris a stârnit reacții puternice în rândul românilor. Mai ales că a fost singurul lider care a rămas blocat în capitala Franței după Coaliția de Voință.

Ce spun românii despre incident

Românii au reacționat după ce Nicușor Dan a stat în zăpadă pe aeroportul din Paris, așteptând să poată pleca spre țară. Unii spun că este o situație jenantă pentru un oficial, alții cred că astfel de incidente pot apărea oricui, indiferent de funcție.

Sunt și români care spun că asta este imaginea pe care Nicușor Dan o promovează în străinătate. Una deloc de lăudat. Iar alții nu cred că un avion militar se împiedică de câțiva centimetri de zăpadă astfel încât să nu poată decola.

Aventurile lui Nicușor în zăpada pariziană

Președintele Nicușor Dan s-a întors în România cu o întârziere de 24 de ore de la Paris.

Asta după ce aeronava Spartan cu care a călătorit la Paris în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, a fost blocată la sol timp de mai multe ore. Inițial, avionul a fost amânat în seara de 6 ianuarie, când la miezul nopții zborul care urma să decoleze spre București a fost oprit din cauza ceții dense din Capitală, care ar fi blocat aterizarea.

După 8 ore de așteptare, aeronava a fost ținută din nou la sol din cauza ninsorilor abundende din Capitala Franței. În cele din urmă avionul Spartan a decolat în jurul orei 16:00, după mai bine de 15 ore de așteptare.

Președintele Nicușor Dan a ajuns pe aeroportul din București în jurul orei 21.00.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.”, a scris șeful statului pe Facebook, după aterizare.

Tags:
Citește și...
Ce avioane au folosit președinții României până la Spartanul lui Nicușor. Iohannis, campionul luxului în materie de călătorii (FOTO/VIDEO)
Politică
Ce avioane au folosit președinții României până la Spartanul lui Nicușor. Iohannis, campionul luxului în materie de călătorii (FOTO/VIDEO)
George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
Politică
George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
Politică
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
Politică
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
Politică
Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
Politică
Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
Suveraniștii au descoperit de ce a rămas Nicușor Dan blocat în Franța. Conspirația „avionul” (VIDEO)
Politică
Suveraniștii au descoperit de ce a rămas Nicușor Dan blocat în Franța. Conspirația „avionul” (VIDEO)
Scandalos! Românii plătesc taxe mai mari decât germanii. Bolojan acuzat că finanțează clientela politică din impozitele majorate
Politică
Scandalos! Românii plătesc taxe mai mari decât germanii. Bolojan acuzat că finanțează clientela politică din impozitele majorate
Nicușor Dan declară război dezinformării și manipulării. Președinția va avea un departament de combatere a știrilor false
Politică
Nicușor Dan declară război dezinformării și manipulării. Președinția va avea un departament de combatere a știrilor false
Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
Ultima oră
13:55 - Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
13:45 - Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
13:42 - Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
13:41 - Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
13:32 - Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
13:25 - Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
13:17 - Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
12:59 - Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
12:51 - Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
12:48 - Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”