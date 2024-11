Gigi Becali avea informații despre Călin Georgescu de o lună de zile: „A venit o dată la mine la palat, dar nu-l știam mai bine”

Patronul celor de la FSCB, dar și candidatul AUR la Camera Deputaților, a dezvăluit că a primit încă de acum o lună informații cu privire la Călin Georgescu.

„Nu mă așteptam la rezultatele astea”

„Nu mă așteptam la rezultatele astea, pentru că, în primul rând, am văzut campania, am văzut toate răspunsurile Elenei Lasconi și mă gândeam că ia 6-7%. Pe Georgescu nu-l cunosc, adică îl cunosc, că a venit o dată la mine la palat, dar nu-l știam mai bine și, oricum, nu-l știa nimeni. După aceea am înțeles că a crescut cu TikTok, cu social media.

Eu nu am încredere în ce a zis Anca, că au plecat după fentă. Nu cred că oamenii au votat după fentă, că nu poți să-i scoți atâtea procente doar așa. Un prieten din politică mi-a spus luna trecută că intră Călin Georgescu în turul doi. Nu cred în fente, a ajuns așa cu TikTok, taca-taca. Tineretul nu mai vrea PSD și din astea. N-o să iasă curcubeul, stai tu liniștit.

Dar să vedeți că am vorbit cu George și mi-a zis că, după 500 de procese verbale, o să vedeți: ‘George locul 1 și Ciolacu locul 2’. Este curentul ăsta USR-ist, LGBT-istul ăsta, și este o ură împotriva partidelor politice.

Într-un fel e bine, gata cu mitul ăsta cu PSD, gata, nu mai e treaba așa, nu mai câștigă. Ciolacu intră în turul doi, dar va fi spulberat de George Simion. Uite, socotelile lor nu s-au înțeles. Mai ales socotelile tinerilor, că ia uite, acum e cu TikTok.”, a spus Gigi Becali, la Realitatea Plus, conform

Călin Georgescu se află pe primul loc în primul tur

După centralizarea voturilor din 99,91% din secţii, Elena Lasconi l-a depășit pe Marcel Ciolacu și a ajuns pe locul 2, cu 19,17 % din voturi. Dacă se păstrează clasamentul, atunci în finala prezidențială vor ajunge , care are 22,95% voturi și Elena Lasconi.