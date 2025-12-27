B1 Inregistrari!
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 23:57
Gigi Becali. Sursa Foto: SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
  1. Ce a spus Becali despre o eventuală alianță cu Georgescu
  2. Cum îl vede Gigi Becali pe Nicușor Dan

Deputatul ex-AUR Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că ar merge personal la Călin Georgescu și i-ar propune o alianță dacă s-ar îndeplini niște condiții: AUR ar scădea în sondaje sau Georgescu s-ar distanța de George Simion, liderul partidului. Gigi Becali a mai spus și ce crede despre președintele Nicușor Dan.

Ce a spus Becali despre o eventuală alianță cu Georgescu

„Dacă Georgescu începe să ia mâna de pe el scade, dacă AUR va fi și va avea în sondaje… eu direct la Argeș mă duc la Georgescu și îi spun: ești patriot, iubești România, hai să facem asta! Decât să fie AUR-ul… nu mai vreau să spun urâte, decât să fie Simion, nu îl jignesc, nu nimic, vorbesc doar chestiune politică, mă duc la poartă la Georgescu. (…)

Nu mai vorbi despre credință, ești patriot, hai să facem patriotism și hai să facem un partid! Nu mă interesează nicio funcție, eu sunt leu între câini și vulpe, luați voi funcțiile, vreau să facem ceva cu asta. Dacă văd că încă mai are popularitate o să iau legătura cu el”, a susținut Gigi Becali, pentru România TV.

Întrebat despre acuzațiile că Georgescu ar fi omul rușilor, patronul FCSB a răspuns: „Poate să fie și omul rușilor, al americanilor, e român decât. Mie mi-a spus un general SRI că e aceeași hidră cu două capete, și ăla al rușilor și ăla… Ce mă interesează pe mine? Ce să facă rușii?”.

Cum îl vede Gigi Becali pe Nicușor Dan

În același interviu, Gigi Becali a spus despre președintele Nicușor Dan că „habar n-are, nimic nu știe”, dar apreciază la el că e „smerit”.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia!
Habar n-are, nimic nu știe, dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit. (…)

Prin votul ăsta (pentru Nicușor Dan la prezidențiale) a demonstrat că este un popor smerit, a votat unul smerit”, a mai afirmat Gigi Becali.

