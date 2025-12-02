Surpriză totală în peisajul politic și mediatic. Gigi Becali îl susține pe Călin Georgescu, deși în urmă cu câteva luni avea o cu totul altă părere despre el. Patronul FCSB afirmă că este dispus să-i ofere sprijin total lui Georgescu, însă, doar după ce acesta își va rezolva problemele legale.

Gigi Becali îl susține pe Călin Georgescu. Ce l-a făcut să își schimbe părerea

În trecut, Gigi Becali declara despre Călin Georgescu că „bate câmpii”, însă, discursul său s-a schimbat radical. Omul de afaceri spune acum că îl apreciază pentru demnitatea sa și pentru modul în care a ales să se retragă atunci când a simțit că este „păcălit”.

„Georgescu este un om drept. Îl mai păcălești, dar când își dă seama că e înșelat… Dacă nu ar avea demnitatea asta, oamenii nu s-ar mai uita la el. A simțit că e păcălit, înșelat, și s-a retras. Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să îl speculeze. (…)

Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta. Eu o să încerc să fac să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta, până la un moment dat”, a spus Becali la România TV, potrivit .

În plus, acesta afirmă că vrea să „facă tot ce poate” pentru ca Georgescu să își recâștige libertatea și poziția politică, subliniind că îl consideră o figură importantă pentru viitorul scenei publice.

Ce îl oprește, momentan, pe patronul FCSB să îl susțină oficial

Potrivit lui Becali, singura condiție pentru sprijinul necondiționat este finalizarea problemelor juridice ale lui Georgescu. Omul de afaceri consideră că „bâlciul” în jurul dosarelor trebuie să se încheie pentru ca stabilitatea politică și credibilitatea acestuia să fie restaurate.

Ce declarații a făcut Gigi Becali despre Georgescu în trecut

În urmă cu jumătate de an, contextul era complet diferit. România se pregătea de alegerea unui nou președinte, iar Călin Georgescu devenise candidatul-surpriză după ce a câștigat turul I al alegerilor, înainte ca acestea să fie anulate. Becali declara atunci că Georgescu are „demoni”, dar că l-ar vota într-o finală contra Elenei Lasconi:

„Am zis că asta ne mai trebuie, să mai avem și un președinte demonizat, asta spun eu. Eu n-am spus nimic de la mine. Eu, ce cred, cum v-am spus cu vaccinul: nu vă vaccinați!, acum spun și cu Georgescu. Eu cred că are demoni, o să râdeți, dar o să vedem dacă așa este sau nu”, spunea omul de afaceri.

Cu toate acestea, chiar el a recunoscut: „Eu l-am susținut imediat atunci (n.r. în noiembrie 2024), acum două luni, când într-adevăr… și acum dacă ar fi vorba dintre el și Lasconi, normal că l-aș susține tot pe el”.