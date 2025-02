Gigi Becali a decis: Candidez ca independent, fără susţinerea partidului. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. O să vedeţi că el nu va ajunge preşedintele României

Deputatul AUR, George , a anunţat, miercuri, că va candida ca independent la alegerile prezidențiale, dar nu se va retrage din partid, pentru că nu i s-a cerut acest lucru.

„Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni”

„Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenţionez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înţeleg mai bine despre credinţă. Şi eu ştiu aşa – au fost preşedinţi în România şi atei, şi alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. , părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeţi că el nu va ajunge preşedintele României. (…) Eu am obligaţia asta, eu candidez”, a declarat Becali, la Palatul Parlamentului, potrivit .

„Candidez ca independent, fără susţinerea partidului”

Becali a mai spus că a vorbit deja cu preşedintele AUR, George Simion, iar acesta nu i-a cerut să îşi dea demisia din partid.

„Am înţeles că el îl susţine pe Georgescu. A zis că ei sunt consecvenţi şi că aşa trebuie şi asta e şi binele partidului, bravo lui. I-am zis, dacă e binele partidului să-mi dau demisia din AUR, îmi dau fără probleme, că nu mă interesează pe mine. Dacă vă este de folos să îmi dau demisia, îmi dau demisia, candidez independent. A zis că nu e folositor partidului. (…) Ca atare, ai poziţia pe care o ai, pentru că aşa am negociat la tine acasă împreună, rămânem prieteni, mi-eşti prieten sincer, nu neapărat camarad de politică şi te consider prieten. Candidez ca independent, fără susţinerea partidului. (…) Păi, dacă mă retrag, mai scade AUR vreo 3-4 procente”, a pecizat Gigi Becali.

În ceea ce privește cele 200.000 de semnături pe care va trebui să le strângă pentru candidatură, el a estimat că nu îi va fi greu să facă acest lucru.

„Sunt oameni şi din PSD şi din celelalte partide, nu le mai spun, sau din PNL, care spun – mă ofer să îţi strâng semnături”, a mai adăugat Becali.