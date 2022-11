Grindeanu a declarat terminarea banilor europeni cu 10-11 luni înainte de termen

, a anunțat la Constanţa, marţi, că România a terminat banii prevăzuți de Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), mai devreme cu 10-11 luni decât termenul de închidere a exerciţiului financiar european.

Potrivit lui Grindeanu, România reușește acest lucru pentru prima dată de când este membră a Uniunii Europene.

Accesarea în plus a banilor

„Ministerul Transporturilor, pentru prima dată, va încheia undeva cu 10 luni, 11 luni, înainte de termen toate fondurile pe POIM. Ştiţi că avem termen până la sfârşitul anului 2023 să cheltuim toţi banii prevăzuţi în exerciţiul bugetar 2014-2020, noi o să terminăm undeva în ianuarie-februarie toate sumele. E pentru prima dată de când suntem membri ai UE când reuşim să accesăm toate sumele prevăzute pe Infrastructura Mare”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a explicat că acordul Comisiei Europene a fost deja primit, pentru ai de la alte programe care nu reuşesc să facă această absorbţie.

„Am depus această cerere ca, pentru cele 10 luni rămase de anul viitor, de la alte programe care nu reuşesc să îşi facă această absorbţie Ministerul Transporturilor să poată se acceseze în plus bani în cele 10 luni rămase. Este un lucru important care asigură finanţarea europeană pentru multe proiecte. Am depus această cerere către fondurile europene şi am trimis-o şi la Comisia Europeană, Comisia a şi răspuns că da, este de acord”, a adăugat ministrul Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.