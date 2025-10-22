Grindeanu nu îl mai iartă pe Bolojan: Ar trebui să plece

Sorin Grindeanu pune piciorul în prag și nu mai are răbdare cu Ilie Bolojan. Liderul PSD susține că șeful Guvernului trebuie să își asume eșecurile.

Grindeanu nu mai are răbdare cu premierul

Liderul PSD spune că e momentul ca Ilie Bolojan să își asume greșelile pe care le-a făcut și să nu le mai repete. Altfel ar fi bine să plece, dă de înțeles Grindeanu.

“În momentul în care intri a doua oară fără dialog cu actorii din domeniu, când nu ții cont nici de observațiile președintelui, în care îți asumi că faci mai repede anumite termene, în momentul în care crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal îți asumi aceste mișcări dacă le faci a doua oară.”, a spus .

Grindeanu: Bolojan e singurul vinovat

Cât despre reforma pensiilor speciale, care a reaprins tensiunile în Coaliție, liderul PSD vede un singur vinovat: Ilie Bolojan.

„Care ar fi vina? Acest proiect a venit de la premier, e lucrat la Cabinetul prim-ministrului, puteți să-l întrebați și cu cine a lucrat și aprimit acest proiect Ministerul Justiției și Ministerul Muncii. E un proiect lucrat pe articole de către prim-ministru împreună cu o echipă. Toată lumea era conștientă că s-a cerut avizul în 22 august, unii au considerat că s-a așteptat destul 10 zile, și-au asumat acest lucru.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD s-a enervat extraordinar de tare după ce a refuzat organizarea unui grup de lucru pentru o nouă lege a tăierii pensiilor speciale. Premierul ar fi afirmat în ședința Coaliției, că se va ocupa el de reforma pensiilor speciale și nimeni altcineva.