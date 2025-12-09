B1 Inregistrari!
Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)

Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)

Adrian A
09 dec. 2025, 16:08
Daniel Băluță. Sorin Grindeanu și Gabriela Firea Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Grindeanu îl scoate pe Băluță țap ispășitor
  2. Daniel Băluță, certat și de Vasile Dîncu

În urma alegerilor pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a venit explice contraperformanța partidului după ce Daniel Băluță s-a clasat pe locul al treilea. Șeful PSD dă de înțeles că Băluță a avut o strategie proastă.

Grindeanu îl scoate pe Băluță țap ispășitor

Sorin Grindeanu susține că Daniel Băluță nu a avut un mesaj puternic şi politic și de asta a înregistrat acest eșec electoral.

”Am dezbătut despre greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre coaliţie, unul din candidaţi a câştigat, candidatul Opoziţiei s-a aflat pe locul 2.

Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, aşa cum bine ştiţi, despre ceea ce voia să facă Daniel pe Bucureşti.

Discursul celorlalţi aflaţi în faţa noastră, dincolo şi de ofertă electorală, a fost şi unul politic. Cel de pe locul întâi, câştigătorul Ciprian a spus, votaţi-mă pe mine, fiindcă altfel câştigă extremismul, şi votaţi-mă pe mine, că ceilalţi se retrag în favoarea mea, de pe dreapta. Anca Alexandrescu a spus, votaţi-mă pe mine, că dacă eu câştig pleacă Bolojan acasă.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ba chiar i l-a dat exemplu lui Băluță pe Marcel Ciolacu. Altfel e când ataci pe cineva, zice șeful PSD.

”Din omul cel mai hulit şi înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, şi vorbim de un judeţ, nu vorbim de o localitate, e un judeţ, din omul vinovat de toate, din omul care a dus numai rele în România, am ajuns să câştigăm alegerile sub sigla PSD, cu acest om candidat, asumat cu mesaje politice clare legate de coaliţie şi de politicile guvernului. Şi ştiţi acest lucru, pentru că le-a spus răspicat”, a explicat liderul PSD.

Daniel Băluță, certat și de Vasile Dîncu

Într-o analiză a situației, Vasile Dîncu, o altă figură importantă din PSD, a comentat și el strategia primarului Sectorului 4.

„Nu mă așteptam la locul trei. Daniel Băluță este cu adevărat un primar foarte bun, este un administrator excelent. Însă dacă ne uităm și în istoria electorală la București, a fost definit în campanie prin ce a făcut, nu prin faptul că este un lider ori lipsa unei alternative la trecut și evitarea unei tușe politice.

Daniel Băluță venea din partea PSD și încercarea asta de a construi un profil neutru, care a făcut foarte multe lucruri, după părerea mea, nu a fost una care să fie câștigătoare, pentru că bucureștenii vor întotdeauna un personaj care să fie lider, unul care schimbă, un „game changer”, cum spunem, dar nu a fost profilat ca atare.”, a declarat Vasile Dîncu.

