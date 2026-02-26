Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, oficiate în alte state. Grindeanu a mai spus că se și miră de ce nu a fost aplicată decizia până acum. În urmă cu doi ani, premierul PSD de atunci, Marcel Ciolacu, declara că nu va aplica decizia CEDO deoarece „nu cred că România este pregătită în acest moment”. Iar anul trecut, PSD și-a schimbat statutul din partid „progresist” în „conservator”.

Ce spune Sorin Grindeanu despre căsătoriile gay

„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți. Ăsta este punctul meu de vedere”, a declarat liderul PSD, pentru

Întrebat dacă va pune în aplicare în cazul în care ajunge premier, Grindeanu a răspuns: „Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”.

Cum a argumentat Ciolacu faptul că nu aplică decizia CEDO

În noiembrie 2023, pe când era premier, social-democratul Marcel Ciolacu a declarat la Europa FM că nu aplică decizia CEDO privind cuplurile gay deoarece crede că România nu e pregătită.

„Nu e pregătită societatea românească pentru o decizie în acest moment. Nu este nici prima (decizie CEDO – n.r.), nici ultima care condamnă. România a fost condamnată şi pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre priorităţile mele şi, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment.

Nu sunt un om obtuz, face parte din lume, nu am nicio reţinere, am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat, nu am nicio problemă, eu vorbesc acum din punctul de vedere de prim-ministru”, a insistat Ciolacu.

PSD, trecere de la partid „progresist” la partid „conservator”

Anul trecut, în contextul congresului în care Sorin Grindeanu a fost validat ca președinte al PSD, partidul a anunțat că și nu mai e „progresist”, ci „conservator”.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi.

Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, PSD, la vremea respectivă.