Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)

Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 sept. 2025, 15:53
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat, luni, că în acest moment există foarte multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA-ul și asta „nu e în regulă”. Grindeanu a reproșat că mereu se găsesc metode pentru a scăpa de plata TVA și a punctat că „aceste lucruri le vor reglementa în acest pachet 3”.

Cuprins

  • Ce a spus Grindeanu despre impozitarea progresivă
  • Ce a spus Grindeanu despre deductibilitatea TVA

Ce a spus Grindeanu despre impozitarea progresivă

Întrebat dacă PSD a renunțat la ideea impozitării progresive, Sorin Grindeanu a răspuns: „Niciodată un partid social-democrat nu-şi permite să renunţe la o politică fiscală de acest fel. În acest moment, noi facem parte dintr-o coaliţie cu partide de dreapta, care nu acceptă acest mod corect, din punctul nostru de vedere, de a suporta povara fiscală. Asta e viziunea noastră corectă!”.

Ce a spus Grindeanu despre deductibilitatea TVA

Liderul PSD a mai afirmat că în pachetul 3 de măsuri fiscale va exista și o reglementare în ce priveşte deductibilitatea TVA.

„Acum, în România sunt foarte multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA-ul. Dacă am face un exerciţiu şi am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la mall Băneasa, de la unul din marile magazine de acolo de haine, sunt aproape convins că undeva în jur de 40% din ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă, ceea ce nu e în regulă. Astea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA. (…) Ne tot mirăm de ce avem acest grad mic de colectare a TVA…”, a continuat Grindeanu.

El a reproșat apoi că mereu se găsesc metode pentru a scăpa de plata TVA și a dat exemplu mâncarea pentru câini, care e cumpărată pe firmă.

„Acestea sunt exemple care duc la un grad mic de colectare a TVA, comparativ cu alte ţări din UE. Aceste lucruri le vor reglementa în acest pachet 3”, a punctat președintele interimar al PSD.

