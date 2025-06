Daniel Zamfir (PSD), despre măsurile fiscale: “Impozitul progresiv vrem să îl propunem ca și soluție pentru viitoarea guvernare, cu aplicabilitate din 1 ianuarie 2026. Până atunci, trebuie să digitalizăm ANAF-ul” (VIDEO)

Senatorul PSD, , a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre discutate la negocieri.

De asemenea, a menționat că impozitul progresiv este o soluție pe care PSD dorește să o propună în viitoarea guvernare, având ca termen de aplicare 1 ianuarie 2026.

Întrebat dacă s-a discutat și despre suprimarea ajutorului de înmormântare, Zamfir a răspuns:

“Da, așa este. Întrebați-I pe cei care au propus.

Nimeni n-a propus, dar există pe masă. Nimeni n-a propus nici tăierea burselor studenților, elevilor, dar există și aia.

Nu vreau să fac declarații de genul ăsta, dau din casă … nu! Sunt propuneri venite, vă spun sigur că de la PSD nu sunt.

De la noi nu are cum să vină așa ceva, adică noi care, dintotdeauna, am fost cei care am adoptat măsuri care să îi sprijine pe oamenii cu venituri mici, medii, pe pensionari. Păi cum să vin acum eu să tai ajutorul de înmormântare, cum să îmi treacă prin cap asemenea tâmpenie sau să tai bursele elevilor?”

„Văd că deranjează pe multă lume taxa de solidaritate”

Chestionat dacă știe sigur că s-a discutat astăzi despre tăierea ajutorului de înmormântare, senatorul PSD a spus:

“Da, asta s-a întâmplat ieri. N-am fost, dar știu de la colegii mei și sursele pe care le aveți sunt bune. Eu nu cred că se glumește acolo, sincer, cum nu se glumește nici cu soluția de creștere a TVA-ului, de exemplu, lucru cu care noi nu suntem de acord și am spus clar. Sigur, văd că deranjează pe multă lume taxa de solidaritate.

Domnule, de ce se numește solidaritate, și a apărut o nouă marotă, să fim cu cine?

Marote din astea am tot văzut, ciuma roșie, plăcuțe suedeze și așa mai departe. Au reînviat cei care le-au promovat. Păi haideți să vă spun în mod concret ce-i cu taxa asta de solidaritate.

Îi spunem de solidaritate pentru că ea, de fapt este un, să zic, precursor al impozitului progresiv, pentru că impozitul progresiv despre care tot vorbim, nu de ieri, de azi, de multă vreme și pe care chiar vrem să îl propunem acum ca și soluție pentru viitoarea guvernare, cu aplicabilitate din 1 ianuarie 2026, pentru că până atunci trebuie să digitalizăm ANAF-ul.

Tocmai de aia am zis, timp de 6 luni, să introducem această taxă. E o discuție, așteptăm să vină Ministerul de Finanțe, dar oricum peste 10.000, 12.000 net. E o discuție aici. Vreau să știți că în România cei care au peste 10.000 de lei net sunt undeva la 7 %. Deci nu știu de ce văd că se isterizează unii și alții din zona corporațiilor, că e o nenorocire și suntem foarte disperați, dacă se întâmplă lucrul ăsta.

Domnule, nu este un fetiș ăsta al PSD-ului cu impozitul progresiv. Impozitul progresiv, astăzi, când vorbim, e aplicat în 23 din 27 țări din UE. E aplicat în Statele Unite, deci țările civilizate spre care ne uităm, inclusiv Polonia, dacă vreți.

(…) Vreau să mai spun ceva, fără să fi interpretat că am ceva cu mediul privat, ferească Dumnezeu. Evaziunea fiscală o face mediul privat, evaziunea fiscală n-o face statul. Statul este risipitor, statul este cum vreți dumneavoastră, dar statul nu face evaziune. Evaziunea o face mediul privat și evaziunea o face mediul privat, repet, cu concursul unor funcționari ai statului, perfect de acord, dar haideți, haideți să fim drepți”.