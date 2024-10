Guvernul Ciolacu spune nu introducerii de noi taxe: reforma fiscală cerută de Comisia Europeană se va face fără împovărarea românilor

Guvernul condus de Marcel Ciolacu își menține poziția de a nu împovăra mediul de afaceri și românii cu noi taxe în 2024, după negocierile cu Comisia Europeană. Social democrații pregătesc un plan fiscal pe 7 ani care va permite dezvoltarea României prin investiții masive, reducerea deficitului cu 0,7% din PIB pe an, astfel încât să se ajungă la o scădere a acestuia de la 6,9% în 2024, la sub 3% la finalul perioadei, ținta impusă de Bruxelles.

Guvernul pregătește reforma fiscală din România, însă abia de anul viitor, când guvernanții se vor putea baza pe niște cifre exacte legate de taxe și impozite și, mai ales, investiții. Planul care va include direcțiile de acțiune urmează să fie finalizat la nivelul Executivului până la începutul lui septembrie, iar după discuțiile cu Comisia Europeană, urmează să fie predat către Bruxelles până la 15 octombrie 2024.

”Deja se stabilizează o creștere economică în România între 3,3-3,2 3,4% cred că va fi cea mai mare creștere economică din România. E prematur să vii cu măriri de taxe. Dar noi avem în Cererea de Plată Numărul 4, cum bine știți și dumneavoastră, reforma fiscală. Acel lucru nu poți să-l faci peste noapte, fiindcă e o reformă fiscală de fond nu este că scoți niște excepții, lucruri care s-a întâmplat anul trecut, când aveam un deficit, știți la fel de bine în septembrie, de 6. Repet, în septembrie era un deficit de 6,8 și am respectat ceea ce am convenit cu Comisia. Nu poți să aplici în anul fiscal respectiv. Există un delay de șase luni, de un an de zile și de șase luni. Deci reforma fiscală se va discuta la începutul anului viitor. Ea se va aproba la jumătatea anului, cu șase luni înainte de a fi aplicat, la începutul unui un an fiscal. Vestea bună este că Comisia a înțeles foarte bine că este perioada de dezvoltare cea mai mare a României și noi am ajuns acum în primele luni cu cheltuieli pe investiții de 47 de miliarde. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru în România. Aproape 10 miliarde de euro, după 5 luni investite în infrastructuri majore din România”, a declarat Premierul Marcel Ciolacu la sfârșitul săptămânii trecute.

Planul fiscal al Guvernului nu înseamnă că se vor introduce mai multe taxe

Guvernul are deja mai multe direcții de acțiune pentru reforma fiscală, însă acestea nu înseamnă că numărul de taxe va crește. Printre direcțiile asumate se numără și digitalizarea ANAF, o prioritate pentru Premierul Ciolacu și care va permite creșterea colectării veniturilor la buget.

„O reformă fiscală nu înseamnă că vor fi introduse mai multe taxe. Eu am promis că o să fac digitalizarea ANAF, după 30 şi ceva de ani când nimeni nu a făcut-o. În afară de bază, avem 12 module deja în implementare cu companii de renume în acest domeniu şi momentan avem încasările pe care le-am aşteptat”, a afirmat Premierul Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului spune că acest proces de digitalizare, efectuat cu ajutorul giganților mondiali în domeniu, va permite și reducerea substanțială a evaziunii. ” Avem o mare problemă – în afară de inflaţie (…) Avem evaziunea fiscală (…) Nu puteam să ne mai uităm în continuare la Ministerul de Finanţe cum continuă acele controale aleatorii (…) ceva empiric, ce nu se mai face niciunde în lume. Există softuri de risc, care-ţi analizează cifrele. Nu trebuie să pleci cu borseta sau gentuţa pe la agenţii economici, aleatoriu, cum îţi să un calculator. Trebuie să te duci după o analiză de risc făcută de inteligenţa artificială. Nu trebuie să avem tone de hârtii şi rapoarte pe care pe urmă şi cei de la ANAF şi MF şi dumneavoastră să le întocmim după nu ştiu ce control…Era normal să caut companiile cele mai importante la nivel mondial din aceste sectoare – Microsoft, Google, Oracle – care au venit şi se implică în digitalizarea şi modernizarea sistemului public”, a precizat Marcel Ciolacu la lansarea celei de-a 22-a ediţii a lucrării „Carta Albă a IMM-urilor din România”.

Impozitarea progresivă sau menținerea cotei unice vor intra în discuție după digitalizarea ANAF

Abia după finalizarea procesului de digitalizare al ANAF se va lua în discuție ideea impozitării progresive, cerută imperios de FMI și Banca Mondială, sau menținerea cotei unice, prin eliminarea excepțiilor. Varianta finală nu se va aplica însă mai devreme de 2026, și doar după studii serioase și consultări care să stabilească efectul asupra tuturor celor implicați.

”Întotdeauna, am văzut că ne-au cerut-o toţi, şi Banca Mondială şi toate organismele financiare (n.r. impozitarea progresivă). Dar întotdeauna, eu nu am exclus menţinerea cotei unice, fiindcă este un instrument mult mai uşor de colectat. Dar trebuie puse toate pe masă, să vedem cum e. Dacă am introduce acum adevărata cotă unică, fiindcă acum sunt vreo 50 de excepţii la cota unică, deci noi nu mai avem cotă unică, doar aşa, în fluturașii electorali, mai venim cu cota unică, în acest moment ar fi o mărire de taxe, iarăşi un lucru rău. Pentru că, atunci când ai o creştere economică mare, nu vii cu taxe noi, pentru că împovărezi zona economică şi vine un revers”, a precizat Premierul Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului este tranșant: ”TVA nu va crește”

De asemenea, creșterea TVA, o altă temă intens dezbătută în spațiul public, nu este luată în calcul de către șeful Executivului.

„Când am preluat funcţia de premier, toţi analiştii şi experţii, inclusiv Comisia, mi-au cerut să măresc TVA, lucru care era foarte uşor de implementat dar un lucru foarte incorect, pentru că în acel moment puneai o taxă neţinând cont de cât anume câştigi, o taxă egală pentru toată lumea, şi pentru cei care câştigă foarte puţin care mai ales pentru cei care câştigă foarte mult. Era total incorect… Este exclus ca TVA să se mărească, este total incorect, într-o societate dezvoltată să pui povara, să fie plată şi egală pentru toată lumea. Nicio societate dezvoltată din lume nu ia astfel de măsuri, ca cei bogaţi să aibă aceeaşi povară cu cei săraci. Nu există o astfel de abordare”, este poziția exprimată de șeful Executivului.

Material susținut de PSD