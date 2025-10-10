B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Tánczos Barna a anunțat reforma care va supăra mulți bugetari. Este deja în pregătire la Guvern: “Sunt foarte multe persoane”

Ana Maria
10 oct. 2025, 08:37
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR). Sursa foto: Tanczos Barna / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Tánczos Barna despre cumulul pensiei cu salariul în sistemul public
  2. Ce critici a adus Tánczos Barna acestei măsuri

Vicepremierul Tánczos Barna a anunțat că Guvernul pregătește o măsură prin care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. Oficialul susține că posturile trebuie eliberate pentru tineri, mai ales în condițiile în care România se confruntă cu o criză iminentă de personal odată cu pensionarea „generației decrețeilor”.

Vicepremierul a avertizat că, în următorii ani, România se va confrunta cu un val masiv de pensionări, odată cu ieșirea din activitate a „generației decrețeilor”, persoane născute în perioada de vârf a natalității din anii ’60-’70.

Ce a spus Tánczos Barna despre cumulul pensiei cu salariul în sistemul public

„Da, cred că este normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor (…) Eu susțin că trebuie să facem tot posibilul ca aceste locuri de muncă, din administrația publică centrală și locală, să se elibereze în momentul în care cineva trebuie să iasă la pensie și să fie puse la dispoziția celor care vin din urmă, a tinerilor.”, a declarat Tánczos Barna, într-un interviu acordat postului TVR Info.

Vicepremierul a subliniat că măsura este în pregătire și că există o voință politică reală pentru a fi pusă în aplicare.

„Avem cea mai mare presiune acum și cea mai mare voință și dorință politică de a face ordine în această situație.”, a mai adăugat Barna.

Ce critici a adus Tánczos Barna acestei măsuri

Oficialul UDMR a criticat practica actuală prin care numeroși angajați ies la pensie la vârste relativ mici și revin imediat în sistemul public, pe posturi similare.

„Sunt foarte multe persoane care ies la 50 de ani la pensie. Și este total anormal ca a doua zi să se reangajeze tot la stat, eventual la aceeași instituție, pe un alt post. Dacă dorești să muncești în continuare, ești invitatul nostru, ai pregătire, experiență, poți să fii extrem de util pentru administrația locală, centrală. Dacă ai vrut să ieși la pensie, ok, e dreptul tău, dar poți să te duci în privat să muncești”, a mai precizat Tánczos Barna.

Tags:
