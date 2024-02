Diana Buzoianu, despre posibila comasare a alegerilor: PNL este foarte încurcat zilele astea de democrație. Ne pregătim să atacăm în instanță, pe toate căile posibile, această măsură (VIDEO)

PNL este foarte încurcat zilele astea de democrație, a afirmat ironic deputata USR Diana Buzoianu, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, în contextul în care liberalii ar dori comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare.

Întrebat despre eventuala comasare a scrutinurilor, deputata USR a spus: „Să renunțăm cu totul la democrație, aș spune, PNL este foarte încurcat zilele astea de democrație. Românii au, cum spuneați și dumneavoastră, multe probleme, prețuri crescute la alimente, prețuri crescute la alimente, faptul că încep să își plătească prețurile la energie din ce în ce mai mari”.

„Sigur, nimeni nu cere, practic, toți fug unii de alții, pasează de la unii la alții acest subiect, nimeni se pare că nu cere dintre partide să călcăm democrația în picioare, dar, pe de altă parte, PNL tocmai a votat că vrea comasarea alegerilor, PSD n-a prea ieșit să spună concret că nu vrea acest lucru”, a adăugat Diana Buzoianu.

USR va ataca „în instanță, pe toate căile posibile, această măsură”

„Noi am atacat la Comisia de la Veneția, așa cum ați spus, am făcut sesizarea. Am trimis inclusiv astăzi sesizare la comisarul pe justiție. Ne pregătim să atacăm în instanță, pe toate căile posibile, această măsură. Este revoltător! E revoltător că într-o țară care are mai puțin de 40 de ani de democrație, astăzi, avem discuții dacă vrem sau nu de dacă vrem sau nu vrem să avem alegeri”, a continuat Diana Buzoianu.

„Eu întreb un singur lucru, un om ce să mai înțeleagă dacă într-o singură zi se vor prezenta la ușa lui cinci proiecte diferite, unul cu ce fonduri europene să existe la nivel național, altul cu ce proiecte de cartier să existe? Eu cred că există o decență și o atenție care trebuie să fie dată fiecărui rând de alegeri. Doar PSD și PNL își pot închipui că pot fugi în halul acesta de oameni”, a mai spus parlamentara de opoziție.