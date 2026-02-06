B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților

Ana Maria
06 feb. 2026, 18:56
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Răspuns după acuzațiile Liei Savonea. Ce a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului
  2. Ce a transmis premierul Ilie Bolojan Curții Constituționale
  3. Care este poziția Liei Savonea în acest conflict

Reacție din partea Guvernului după acuzațiile Liei Savonea. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a infirmat categoric acuzațiile lansate de Lia Savonea, șefa ÎCCJ.

Dogioiu a spus, potrivit G4Media, că „premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict”.

Aceasta a subliniat că premierul Ilie Bolojan a dorit doar să aducă la cunoștința Curții o realitate importantă, respectiv, poziția oficială a Comisiei Europene privind jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Răspuns după acuzațiile Liei Savonea. Ce a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului

Ioana Dogioiu a explicat că premierul nu este preocupat de interpretările formulate de Lia Savonea privind motivul pentru care jalonul PNRR nu a fost îndeplinit, mai ales când acestea „contravin interpretării oficiale a Comisiei Europene”.

Totodată, Dogioiu a amintit de expertiza trimisă de Savonea către CCR, în calitate de șefă a Curții Supreme, pe care a catalogat-o drept „extrem de discutabilă sub aspectul acurateții”.

Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict. A prezentat o situație de fapt, plecând de la principiul că o instanță trebuie să fie pe deplin informată atunci când formulează o decizie. Este ceea ce a considerat necesar și dna Lia Savonea când a trimis CCR o expertiză privind perspectiva evoluției pensiilor magistraților, extrem de discutabilă sub aspectul acurateții însă. Nu intră în preocupările premierului interpretarea dnei Lia Savonea privind cauzele neîndeplinirii unui jalon PNRR, mai ales când ele contravin interpretării oficiale a Comisiei Europene. Așadar, desigur că CCR este suverană în privința deciziei, însă ea trebuie pe deplin informată.”, a spus Dogioiu.

Ce a transmis premierul Ilie Bolojan Curții Constituționale

În scrisoarea adresată CCR, premierul a informat că oficialii Comisiei Europene i-au comunicat ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul unei întâlniri oficiale, că România nu a îndeplinit jalonul legat de reforma pensiilor speciale, ceea ce ar putea conduce la pierderea unei sume importante de 231 de milioane de euro din fondurile PNRR.

Această scrisoare vine în contextul amânării deciziei CCR cu peste patru luni în acest dosar sensibil. Inițial, Curtea a respins legea pe motivul că guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru a aștepta avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), o decizie fără precedent în istoria CCR. După retrimiterea legii cu avizul CSM, un grup de patru judecători, desemnați de PSD, a blocat constant o decizie finală.

Care este poziția Liei Savonea în acest conflict

Reacția Liei Savonea nu a întârziat să apară. Aceasta a emis un comunicat în care îl acuză pe premierul Bolojan de „ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”.

Proiectul de lege promovat de Bolojan prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare a magistraților, de la 48 la 65 de ani, precum și reducerea pensiei speciale la 70% din salariul net. Savonea a contestat acest proiect la CCR, care va relua dezbaterile în ședința programată pentru 11 februarie.

