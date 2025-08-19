Guvernul stabilește proiectele PNRR care merg mai departe. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat că, în termen de 15 zile, va fi elaborată lista cu proiectele care vor beneficia de finanțare mai departe.

a anunţat că, la nivelul guvernului va fi elaborată o listă a proiectelor care rămân în PNRR. Anunţul vine în contextul adoptării unei Ordonanţe de urgenţă care oferă baza legală necesară pentru evaluarea proiectelor implementabile până la 31 august 2026.

Ministrul a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă, la finalul ședinței de guvern. Potrivit spuselor sale, fiecare minister va prezenta care sunt proiectele care au înregistrat un progres fizic de peste 30%. El a declarat că vor putea beneficia de fonduri PNRR chiar şi proiectele care au înregistrat un progres fizic mai mic de 30%. Acestea trebuie să fie realizabile până în august 2026.

În cazul în care astfel de proiecte vor fi acceptate, iar beneficiarii nu le vor finaliza până la 31 august 2026, data încheierii PNRR – iar de regulă așa se întâmplă – aceste proiecte vor trebui finanțate din fonduri guvernamentale. Or, acest lucru va provoca o presiune și mai mare și o creștere a deficitului bugetar, implicit prelungirea crizei fiscal-bugetare.

„Ordonanţa de urgenţă spune: «Acolo unde nu ai contractat până acum, nu are sens să mai contractezi». (…) Acolo unde ai contractat, dar nu ai făcut nimic pe contract, acolo unde nu ai avut niciun fel de procedură de atribuire de contracte de achiziţii, acestea ar trebui denunţate unilateral şi închise. Acolo unde am făcut nişte studii, dar nu au început lucrările, ar trebui să ne oprim şi să nu cheltuim bani pe proiecte care nu se pot termina până pe 31 august 2026. Dacă lucrările sunt sub 30% progres fizic al obiectului de investiţii, există un risc fundamental să nu poţi să termini – suspendăm acel proiect”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că în cazul proiectelor cu grad de realizare mai mic de 30% contractul de finanţare va fi suspendat, nu reziliat.

„Noi prin această ordonanţă nu întrerupem contracte de lucrări. Şantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG. Noi ne uităm la sursa de finanţare şi stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim”, a spus ministrul.

Pentru proiectele care nu vor mai fi finanţate prin PNRR, Guvernul va trebui să identifice surse alternative de finanţare. În plus, în luna septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” cu proiectele aprobate pentru finanţare prin PNRR, iar Ministerul Investiţiilor va elabora un memorandum care va clarifica modalitatea de monitorizare.

„Lucrurile acestea se fac transparent, pentru toată populaţia, ca să putem urmări cum într-un an de zile proiecte de 21,5 miliarde de euro, cât are PNRR negociat acum, se implementează. Va fi un exerciţiu de mobilizare naţională, iar această ordonanţă de urgenţă este un pas înainte pentru transparentizare, pentru buna gestionare şi gospodărire a banului public”, a menţionat Pîslaru.

Ministrul Dragoș Pîslaru a reamintit că la momentul preluării mandatului, în urmă cu două luni, PNRR se afla într-o fază incertă, în plin proces de renegociere. cu o supracontractare de 47,4 miliarde de euro.

„În acest context, în care România are o situaţie fiscal-bugetară dificilă, ideea ca să nu existe o claritate cu privire la ce proiecte urmează să finanţăm, la mai puţin de un an de zile până la expirarea termenului pe care îl avem pentru depunerea cererilor de decontare pe PNRR, este într-adevăr o situaţie extrem de dificilă pe care am găsit-o”, a spus Dragoș Pîslaru

Ministrul a anunţat că urmează să fie elaborată o nouă ordonanţă de urgenţă, care va clarifica fluxurile financiare, precum şi situaţia proiectelor începute prin PNRR, dar care urmează să beneficieze de altă sursă de finanţare.