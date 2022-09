Haos într-un centru de recrutare rusesc după decretarea mobilizării parțiale: „De ce dracu` țipați ca femeile?! Tăceți din gură și comportați-vă cum trebuie!” (VIDEO)

Haosul dintr-un centru de recrutare rusesc a fost surprins într-o serie de imagini care au devenit virale pe rețelele sociale și vine în contextul pe care a decretat-o președintele rus Vladimir Putin în această săptămână.

„De ce dracu` țipați ca femeile?! Tăceți din gură și comportați-vă cum trebuie, de ce strigați toți? De ce țipați? Încerc să vă spun, dar nu mă lăsați, urlați. Vă zic că acum sunteți toți militari, bărbați. Asta e! Joaca s-a terminat! Sunteți cu toții militari!”, spune maistrul militar, conform imaginilor de pe Twitter.

„Salariul este ca pentru un soldat contractual, ofițer sau praporgic (un grad inferior în armata rusă, n.r.), în funcție de grad. Plăți pentru luptă, statut de veteran, până la încheierea operațiunii speciale, apoi sosirea acasă. Vreo întrebare?”, a continuat el.

„Why are you screaming like women?!?! Shut your mouths!!!”

— Dmitri (@wartranslated)