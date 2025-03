Horațiu Potra instigă la revolte violente, după ce BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu: „Mergeți la București cu parul, furca, coasa și toporul”

Mercenarul Horațiu Potra, , căci în România e vizat de , a incitat la violențe extreme după ce Biroul Electoral Central (BEC) lui Călin Georgescu.

Potra, incitare la violență: „Mergeți la București cu parul, furca, coasa și toporul”

„Lovitura de stat din partea globalistiilor continua!!! Acum trebuie ca toata Romania sa fiarba! Cum am spus, cu hotii acestia nu rezolvi nimic! Au furat timp de 35 ani, si vor fura in continuare daca nu facem nimic!!! Stiu ca si aici pe grup sunt turnatori, dar nu mai conteaza, si ei vor fi in aceeasi oala ca noi toti.

Voi astia care ati luptat in Congo, aratati ca sunteti intradevar hotarati pentru a apara democratia, prin orice mijloc!!! Sunati-va colegii, prietenii si la lupta baieti !!!

Aici luptam pentru tara noastra, nu pentru alta tara!!! Voi veti fi viitorul corp democratic al armatei Romane!

Daca noi nu suntem capabili sa facem ceva, cine va face ? Iesiti fiecare in orasele voastre, mergeti la Bucuresti, cu parul, furca, coasa si toporul. Cei care au arme sa iasa cu armele, ca altfel noi si copii nostri vom muri pe front in Ukraina pentru gloria hotiilor !!!”, a transmis Potra, pe un grup online al apropiaților săi, potrivit

Reacția lui Crin Antonescu la amenințările lui Potra

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, în direct pe B1 TV, la mesajul lui Horațiu Potra: „Noi suntem cu acest apel al dlui Potra într-o altă fază. Eu îmi reprim orice tentativă către teorii conspiraționiste, dar văzând așa ceva încep să mă gândesc dacă nu se urmărește într-adevăr de către niște forțe, pe care nu pot să le definesc, dar începem să le simțim efectul, crearea unei stări de debandadă în România și asta ar fi foarte grav. Cred că, de data asta măcar, autoritățile trebuie să fie foarte prompte și să aplice legea, nimic altceva”.