B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private

Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private

B1.ro
16 sept. 2025, 16:14
Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private
Sursa foto: Facebook / @Gabriela Horga

Senatoarele liberale Gabriela Horga și Nicoleta Pauliuc au depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, aflat în dezbatere la Comisia de buget a Senatului. Propunerea prevede ca pacienții oncologici și bolnavii aflați în stadii terminale, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, să își poată retrage integral economiile acumulate în fondurile private de pensii, sub formă de plată unică.

Gabriela Horga a subliniat, pe Facebook, de ce consideră necesară această modificare. „Am depus acest amendament pentru că acești oameni duc o bătălie grea cu boala și au nevoie de bani pentru tratament sau pentru îngrijire. Nu putem lăsa aceste persoane, aflate în situații dramatice, să aștepte ani de zile după niște bani care le aparțin și care le-ar putea aduce sprijin în cel mai greu moment al vieții”, a transmis senatoarea PNL.

Ea a amintit că proiectul Guvernului limitează retragerea la 30% din sumă, urmând ca restul să fie plătit în tranșe lunare. „Este un gest de solidaritate și de respect față de acești oameni. Adevărata măsură a unei societăți se vede în felul în care are grijă de cei mai vulnerabili”, a adăugat Horga.

Nicoleta Pauliuc a precizat, la rândul ei, că atunci când viața unui pacient este măsurată în luni, statul trebuie să îi ofere libertatea de a-și folosi integral banii munciți. „Acest amendament nu este doar despre bani. Este despre respect, solidaritate și umanitate. Statul are datoria să fie aliat, nu obstacol, în fața suferinței”, a transmis senatoarea liberală.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut
Politică
Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Politică
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Politică
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Politică
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Politică
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
Politică
Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Politică
Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
Ultima oră
17:44 - Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
17:04 - Află cum poți vedea un mesaj șters pe WhatsApp
16:52 - Bărbatul care a inspirat documentarul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Ce a declarat avocatul acestuia
16:45 - Lovitură pentru Iohannis. Șeful ANAF: “Dacă nu predă imobilul, atunci va fi executat silit ca orice român”. Ce termen are
16:40 - Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
16:20 - Alimentele ultraprocesate, mai sănătoase decât credem? Ce arată studiile
16:18 - Situație fără predecent la Asia Express. Planurile producătorilor au fost date peste cap. Ce-a făcut o echipă
16:04 - Autoritățile strâng lațul în jurul colaboratorilor lui Horațiu Potra. Sechestru pe avionul care transporat mercenarii în Congo
15:57 - Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
15:51 - România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării