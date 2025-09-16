Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private

Senatoarele liberale Gabriela Horga și Nicoleta Pauliuc au depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, aflat în dezbatere la Comisia de buget a Senatului. Propunerea prevede ca pacienții oncologici și bolnavii aflați în stadii terminale, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, să își poată retrage integral economiile acumulate în fondurile private de pensii, sub formă de plată unică.

Gabriela Horga a subliniat, pe Facebook, de ce consideră necesară această modificare. „Am depus acest amendament pentru că acești oameni duc o bătălie grea cu boala și au nevoie de bani pentru tratament sau pentru îngrijire. Nu putem lăsa aceste persoane, aflate în situații dramatice, să aștepte ani de zile după niște bani care le aparțin și care le-ar putea aduce sprijin în cel mai greu moment al vieții”, a transmis senatoarea PNL.

Ea a amintit că proiectul Guvernului limitează retragerea la 30% din sumă, urmând ca restul să fie plătit în tranșe lunare. „Este un gest de solidaritate și de respect față de acești oameni. Adevărata măsură a unei societăți se vede în felul în care are grijă de cei mai vulnerabili”, a adăugat Horga.

Nicoleta Pauliuc a precizat, la rândul ei, că atunci când viața unui pacient este măsurată în luni, statul trebuie să îi ofere libertatea de a-și folosi integral banii munciți. „Acest amendament nu este doar despre bani. Este despre respect, solidaritate și umanitate. Statul are datoria să fie aliat, nu obstacol, în fața suferinței”, a transmis senatoarea liberală.