B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)

Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)

B1.ro
28 nov. 2025, 21:44
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
Sursa foto: Consiliul Judetean Ilfov / Facebook

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a anunțat că au intrat în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Drumul va avea avea o lungime de 9,7 km, va porni din Sectorul 6 și va traversa 3 localități ilfovene până la intersecția cu A0. Vineri, la CJ Ilfov a avut loc o ședință de lucru dedicată prezentării detaliilor tehnice ale drumului.

„Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1 – am finalizat Studiul de Fezabilitate, mai avem de obtinut câteva avize, apoi ne pregătim de proiectare și execuție. Am analizat în ședința de lucru din această dimineață datele din teren – Va avea o lungime de 9,7 km și va porni din Sectorul 6 București, va traversa 3 localități ilfovene – Domnești, Chiajna, Ciorogârla – până la intersecția cu A0. Practic, va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov”, a transmis Hubert Thuma.

Explicațiile CJ Ilfov despre Drumul Radial DR1

„Vineri, 28.11.2025, la sediul Consiliului Județean Ilfov, s-a desfășurat o ședință de lucru dedicată prezentării detaliilor tehnice ale drumului radial DR1 și stabilirii etapelor procedurale următoare. La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov, ai Ministerului Transporturilor, ai CNAIR, ADIZMB, PMB, precum și proiectantul.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate toate detaliile tehnice de implementare a DR1- aflat în momentul de față în stadiul de depunere a documentației tehnice pentru obținerea avizelor, după finalizarea studiului de fezabilitate, precum: noduri rutiere, treceri la nivel cu calea ferată, park&ride, piste de biciclete, intersecții, sensuri giratorii, pasaje pietonale, traversări și subtraversări. De asemenea, au fost aduse în discuție și soluții complementare care să îmbunătățească mobilitatea pe acest tronson de drum.

Drumul radial DR1 face parte din obiectivul de investiții ,,Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București A) – DR1 – Vest Expres” și va avea o lungime de 9,7 kilometri. Conform proiectului, acesta va începe din Bulevardul Timișoara, Sector 6, și se va opri în A0. Proiectul autostrăzii AO este un proiect în curs de implementare. Drumul național care traversează zona de interes al drumului radial DR1 – Vest expres este Drumul National Centura București (DNCB), care face posibilă legătura intre A1 si DN6 (varianta de ocolire a Municipiului București). La categoria drumurilor județene pot fi amintite, drumul județean DJ401A (UAT Domnești), DJ601 (UAT Ciorogârla) si DJ602 (Ciorogârla).

Construirea DR1 – Vest expres asigură dezvoltarea teritoriala a unei microzone urbane funcționale în vestul Municipiului București delimitată de A1, DNCB, DJ401A si DJ602. Implementarea drumului radial DR1 oferă posibilitatea conectării mai rapide a zonelor rezidențiale Clinceni si Domnești de polul de dezvoltare economică din aproprierea A1. Totodată, acest traseu va contribui la creșterea calității vieții în localitățile limitrofe din județele Ilfov și Giurgiu, deoarece se creează o nouă zonă de dezvoltare economică în proximitatea nodului de interconectare a AO cu DR1.

Implementarea proiectului de autostradă AO Inel București, compus din autostrada propriu-zisă și cele 10 drumuri radiale, soluționează problemele de conectivitate deficitară în zona metropolitană București – Ilfov și realizează legătura directă și rapidă la autostradă. Proiectul are beneficii majore în ceea ce privește creșterea mobilității populației și a mărfurilor în zona metropolitană, cu impact pe creșterea atractivității investiției finanțate din fonduri europene”, a transmis Consiliul Județean Ilfov, într-un comunicat.

Tags:
Citește și...
CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
Politică
CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)
Politică
Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Politică
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Politică
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Politică
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
Politică
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Politică
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
Politică
Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor
Politică
Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor
Catalin Drula
Ultima oră
22:48 - WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:15 - Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
22:11 - Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
21:33 - După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”
21:24 - Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
21:18 - CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
20:55 - Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut
20:47 - Localnicii din Băneasa se plâng de zgomotul produs de avioane noaptea. Ce măsuri va lua Aeroportul Băneasa
20:17 - Sute de tineri au depus astăzi jurământul militar. Ce salariu primește un soldat la început de carieră