Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a anunțat că au intrat în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Drumul va avea avea o lungime de 9,7 km, va porni din Sectorul 6 și va traversa 3 localități ilfovene până la intersecția cu A0. Vineri, la CJ Ilfov a avut loc o ședință de lucru dedicată prezentării detaliilor tehnice ale drumului.

„Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1 – am finalizat Studiul de Fezabilitate, mai avem de obtinut câteva avize, apoi ne pregătim de proiectare și execuție. Am analizat în ședința de lucru din această dimineață datele din teren – Va avea o lungime de 9,7 km și va porni din Sectorul 6 București, va traversa 3 localități ilfovene – Domnești, Chiajna, Ciorogârla – până la intersecția cu A0. Practic, va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov”, a transmis Hubert Thuma.

Explicațiile CJ Ilfov despre Drumul Radial DR1

„Vineri, 28.11.2025, la sediul Consiliului Județean Ilfov, s-a desfășurat o ședință de lucru dedicată prezentării detaliilor tehnice ale drumului radial DR1 și stabilirii etapelor procedurale următoare. La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov, ai Ministerului Transporturilor, ai CNAIR, ADIZMB, PMB, precum și proiectantul.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate toate detaliile tehnice de implementare a DR1- aflat în momentul de față în stadiul de depunere a documentației tehnice pentru obținerea avizelor, după finalizarea studiului de fezabilitate, precum: noduri rutiere, treceri la nivel cu calea ferată, park&ride, piste de biciclete, intersecții, sensuri giratorii, pasaje pietonale, traversări și subtraversări. De asemenea, au fost aduse în discuție și soluții complementare care să îmbunătățească mobilitatea pe acest tronson de drum.

Drumul radial DR1 face parte din obiectivul de investiții ,,Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București A) – DR1 – Vest Expres” și va avea o lungime de 9,7 kilometri. Conform proiectului, acesta va începe din Bulevardul Timișoara, Sector 6, și se va opri în A0. Proiectul autostrăzii AO este un proiect în curs de implementare. Drumul național care traversează zona de interes al drumului radial DR1 – Vest expres este Drumul National Centura București (DNCB), care face posibilă legătura intre A1 si DN6 (varianta de ocolire a Municipiului București). La categoria drumurilor județene pot fi amintite, drumul județean DJ401A (UAT Domnești), DJ601 (UAT Ciorogârla) si DJ602 (Ciorogârla).

Construirea DR1 – Vest expres asigură dezvoltarea teritoriala a unei microzone urbane funcționale în vestul Municipiului București delimitată de A1, DNCB, DJ401A si DJ602. Implementarea drumului radial DR1 oferă posibilitatea conectării mai rapide a zonelor rezidențiale Clinceni si Domnești de polul de dezvoltare economică din aproprierea A1. Totodată, acest traseu va contribui la creșterea calității vieții în localitățile limitrofe din județele Ilfov și Giurgiu, deoarece se creează o nouă zonă de dezvoltare economică în proximitatea nodului de interconectare a AO cu DR1.

Implementarea proiectului de autostradă AO Inel București, compus din autostrada propriu-zisă și cele 10 drumuri radiale, soluționează problemele de conectivitate deficitară în zona metropolitană București – Ilfov și realizează legătura directă și rapidă la autostradă. Proiectul are beneficii majore în ceea ce privește creșterea mobilității populației și a mărfurilor în zona metropolitană, cu impact pe creșterea atractivității investiției finanțate din fonduri europene”, a transmis Consiliul Județean Ilfov, într-