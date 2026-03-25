Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), instanță condusă de , a suspendat decizia premierului IIlie Bolojan prin care a fost înființat, în decembrie anul trecut, la Palatul Victoria, un Comitet de analiză a Legilor Justiției. Amintim că premierul în urma dezvăluirilor făcute de Recorder în documentarul .

Comitetul lui Bolojan pentru Legile Justiției, suspendat de ICCJ

ICCJ a admis astfel o cerere depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, ONG condus de avocata Elena Radu. Anterior, cererea fusese respinsă Curtea de Apel București, dar ICCJ tocmai a admis recursul ONG-ului. În schimb, Instanța Supremă a respins cererile depuse de alte ONG-uri și de Cancelaria Prim-Ministrului.

„Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept împotriva Sentinței civile nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, precum și cererea de intervenție accesorie în favoarea recurentei-reclamante formulată de intervenienta Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului. Casează în parte sentința civilă nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026 și rejudecând, în limitele casării:

Admite cererea de suspendare formulată de reclamanta Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, în contradictoriu cu pârâtul Prim-Ministrul României, suspendă executarea Deciziei nr.574/2025 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiză și revizuirea legislației din domeniul justiției, emisă de pârâtul Prim-Ministrul României, până la pronunțarea instanței de fond.

Respinge cererile de intervenție accesorie în favoarea pârâtului formulate de intervenientele Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, Asociația DECLIC, Asociația Funky Citizens și de Cancelaria Prim-Ministrului. Menține în rest sentința recurată. Definitivă”, se arată în decizia Instanței Supreme.

Cum explică ICCJ decizia

Într-un comunicat, Înalta Curte spune că hotărârea sa „vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare a acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”.

„În acest context, subliniem importanța transparenței, a respectării procedurilor democratice și a consultării reale a tuturor actorilor relevanți în procesul de reformă a justiției. Decizia este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității acestui comitet”, a mai transmis ICCJ.