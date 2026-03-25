Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 17:48
Judecătoarea Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Comitetul lui Bolojan pentru Legile Justiției, suspendat de ICCJ
  2. Cum explică ICCJ decizia

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), instanță condusă de judecătoarea Lia Savonea, a suspendat decizia premierului IIlie Bolojan prin care a fost înființat, în decembrie anul trecut, la Palatul Victoria, un Comitet de analiză a Legilor Justiției. Amintim că premierul luase decizia în urma dezvăluirilor făcute de Recorder în documentarul „Justiție capturată”.

Comitetul lui Bolojan pentru Legile Justiției, suspendat de ICCJ

ICCJ a admis astfel o cerere depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, ONG condus de avocata Elena Radu. Anterior, cererea fusese respinsă Curtea de Apel București, dar ICCJ tocmai a admis recursul ONG-ului. În schimb, Instanța Supremă a respins cererile depuse de alte ONG-uri și de Cancelaria Prim-Ministrului.

„Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept împotriva Sentinței civile nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, precum și cererea de intervenție accesorie în favoarea recurentei-reclamante formulată de intervenienta Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului. Casează în parte sentința civilă nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026 și rejudecând, în limitele casării:

Admite cererea de suspendare formulată de reclamanta Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, în contradictoriu cu pârâtul Prim-Ministrul României, suspendă executarea Deciziei nr.574/2025 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiză și revizuirea legislației din domeniul justiției, emisă de pârâtul Prim-Ministrul României, până la pronunțarea instanței de fond.

Respinge cererile de intervenție accesorie în favoarea pârâtului formulate de intervenientele Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, Asociația DECLIC, Asociația Funky Citizens și de Cancelaria Prim-Ministrului. Menține în rest sentința recurată. Definitivă”, se arată în decizia Instanței Supreme.

Cum explică ICCJ decizia

Într-un comunicat, Înalta Curte spune că hotărârea sa „vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare a acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”.

„În acest context, subliniem importanța transparenței, a respectării procedurilor democratice și a consultării reale a tuturor actorilor relevanți în procesul de reformă a justiției. Decizia este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității acestui comitet”, a mai transmis ICCJ.

Citește și...
Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
18:50 - Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
18:38 - Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
18:32 - Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
18:11 - Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
18:02 - Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
17:30 - Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe
17:24 - Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
17:03 - Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
16:40 - PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale