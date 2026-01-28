B1 Inregistrari!
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz

Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz

Adrian Teampău
28 ian. 2026, 08:56
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Sursa foto: Guvernul României
Cuprins
  1. Premierul Ilie Bolojan, vizită de două zile în Germania
  2. Întâlnire cu reprezentanții comunității românești

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile la Berlin, în Germania. Miercuri, 28 ianuarie, agenda oficială a delegației române prevede o întrevedere cu cancelarul federal Friedrich Merz.

Premierul Ilie Bolojan, vizită de două zile în Germania

Pe agenda vizitei de lucru din Germania, este înscris cel mai important eveniment, întrevederea cu cancelarul Friedrich Merz. Miercuri, premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească și cu vicepreşedintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz. De asemenea, mai are programate întâlniri cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, şi cu preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

În agendă mai este trecută o întrevedere cu preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster. Aceste discuții sunt programate în contextul marcării Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va discuta cu directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, Uwe Neumarker.

Întâlnire cu reprezentanții comunității românești

Premierul Ilie Bolojan mai are programată o întâlnire, în cursul zile de miercuri, și cu reprezentanții comunității românești din Germania. Evenimentul este programat la sediul Ambasadei României, de la Berlin.

Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre membrii comunității românești au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România. Aceștia sunt foarte bine integrați în Germania, potrivit Guvernului. Alături de Bolojan, din delegația care îl însoțește în Germania mai fac parte:

  • ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă;
  • şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca;
  • şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad;
  • deputatul Ovidiu Ganţ reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România;
  • secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoş Hotea;
  • consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.

Vizita a început marţi,  cu o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK).

