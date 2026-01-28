Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile la Berlin, în Germania. Miercuri, 28 ianuarie, agenda oficială a delegației române prevede o întrevedere cu cancelarul federal Friedrich Merz.
Pe agenda vizitei de lucru din Germania, este înscris cel mai important eveniment, întrevederea cu cancelarul Friedrich Merz. Miercuri, premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească și cu vicepreşedintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz. De asemenea, mai are programate întâlniri cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, şi cu preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.
În agendă mai este trecută o întrevedere cu preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster. Aceste discuții sunt programate în contextul marcării Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.
Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va discuta cu directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, Uwe Neumarker.
Premierul Ilie Bolojan mai are programată o întâlnire, în cursul zile de miercuri, și cu reprezentanții comunității românești din Germania. Evenimentul este programat la sediul Ambasadei României, de la Berlin.
Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre membrii comunității românești au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România. Aceștia sunt foarte bine integrați în Germania, potrivit Guvernului. Alături de Bolojan, din delegația care îl însoțește în Germania mai fac parte:
Vizita a început marţi, cu o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK).