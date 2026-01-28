Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul

Coaliția merge tot mai șchiop. După ce ieri premierul Bolojan acuza PSD că întârzie de 6 luni programul reformei administrative, acum social-democrații spun și ei că partenerii din Coaliție tergiversează proiectul de relansare economică. Tot de jumătate de an.

Cum întârzie Bolojan programul de relansare economică

O nouă zi, un nou atac al PSD la adresa lui Ilie Bolojan. Social-democrații au transmis un comunicat de presă în care îl acuză pe premier și pe cei care îl susțin în Coaliție că întârzie programul de relansare economică construit de PSD.

„PSD consideră că programul pe care l-a propus în urmă cu 6 luni reprezintă singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției, pentru că vizează o creștere a veniturilor la bugetul de stat, nu prin majorări de taxe și impozite, ci prin încurajarea și dezvoltarea activităților economice.

Această reformă, propusă încă din septembrie 2025, este absolut necesară și nu mai poate fi tergiversată, după măsurile de austeritate care au redus semnificativ consumul, au prăbușit puterea de cumpărare a cetățenilor și au încetinit creșterea economică.

PSD salută faptul că în prezent s-a ajuns la un consens în Coaliție cu privire la necesitatea unor măsuri de stimulare economică. Rămâne însă de neînțeles opoziția anterioară a unor parteneri față de soluțiile PSD, deși din perspectiva doctrinei lor politice ar fi trebuit să rezoneze cu o reformă care susține mediul de afaceri.”, se arată în .

Și nu au uitat să îi amintească lui Bolojan că reforma administrativă nu va fi adoptată decât la pachet cu programul de relansare economică.

„PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație DOAR dacă va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naționale.Cele două componente nu pot și nu trebuie separate.

Dacă programul ar fi fost aplicat în ultimele 6 luni economia românească ar fi beneficiat de mai multe miliarde de euro în investiții noi, de crearea a zeci de mii de locuri de muncă stabile și bine plătite, de stimulente pentru zeci de mii de microîntreprinderi și s-a fi pus bazele pentru creșterea producției naționale în domeniile în care România importă foarte mult din afară.”, mai scriu PSD-iștii.

Ce spunea Ilie Bolojan

De partea cealaltă, Ilie Bolojan acuză PSD că, tot de 6 luni, amână aplicarea reformei administrative. Și i-a anunțat pe social-democrați că își dorește ca programul de relansare economică să fie separat de reformele din administrație.

„După ce se face o analiză pe această temă, vom adopta formula care face cea mai rapidă promulgare a celor două pachete de legi.

Vor fi susţinute două proiecte de legi distincte, în aşa fel încât să avem şi partea de reduceri de cheltuieli în administraţie, dar să avem şi pachetul de măsuri economice, care, după apariţia acestui proiect de lege, urmează să fie pus în practică printr-o serie de hotărâri de guvern care ar urma să stabilească exact regulile şi condiţiile pe care companiile trebuie să le respecte pentru a beneficia de aceste formule de sprijin.„, a explicat premierul într-un interviu la RFI.

USR acuză că relansarea economică a PSD-ului e cu „dedicație”

În tot acest război, , care a anunțat că nu va adopta nicio reformă în administrație, fără proiectul de relansare economică propus de social-democrați, că respectivul proiect se referă doar la așa-numitul credit fiscal și la niște scutiri de impozite. Despre care USR-iștii susțin că sunt doar forme ascunse prin care să fie favorizate anumite firme apropiate de PSD.