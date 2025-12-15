Ilie Bolojan a mai trecut de o moțiune. Și a 6-a moțiune de cenzură a căzut în Parlament. Replici dure la dezbatere (VIDEO)

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan nu a trecut de Parlament. De șase ori a vrut opoziția să dea jos Executivul, fără succes.

Cum s-a votat la a 6-a moțiune de cenzură

Moțiunea de cenzură depusă de reprezentanții Opoziției nu a avut nicio șansă la votul Parlamentului. Moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a căzut cu 139 de voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”. Parlamentarii PSD au stat în bănci și nu au votat.

118 parlamentari au semnat moțunea de cenzură împotriva . Practic, parlamentarii Opoziției au strâns cu greu semnăturile pentru a o depune, fiind necesare 116, ceea ce înseamnă că e cu atât mai greu să aibă șanse de trecere. Pentru a fi adoptată o moțiune de cenzură sunt necesare 233 de voturi. Așadar, erau necesare încă 115 voturi, pe care, teoretic, doar PSD le are, fiind cel mai mare partid parlamentar.

Schimburi dure de replici la moțiunea de cenzură

În timpul dezbaterii, reprezentanții puterii și opoziției și-au aruncat replici dure.

„Inteligența artificială suveranistă a pus pe masă un ghiveci cu de toate, stropit cu sos mesianic. Puși pe scandal, suveraniștii nu suportă ca cineva să aibă altă opinie decât ei, propagă ura, fiind epigonii spirituali ai Gărzii de Fier.

Aplică un principiu bolșevic: cine nu e cu noi e împotriva noastră. Asta sunteți, suveraniștii și bolșevici. Nu vreți să guvernați, vreți doar gălăgie și spectacol pentru că nu aveți soluții.”, a declarat Csoma Botond, UDMR.

„O să vă doriți să nu spunem nimic, pentru că ce urmează să spunem e foarte dureros. Alternativa este să nu susțineți la conducerea statului român astfel de personaje cu experiență în saloanele de înfrumusețare, pe care de 6 luni le girați. Ați avut o colectare mai proastă a taxelor și ați desființat multe locuri de muncă.

În loc să vă țină PSD încă 6 luni la guvernare în care dvs falimentați România, poate economisim timpul românilor. Dați-vă demisia, dle Bolojan!”, a declarat de la tribuna Parlamentului șeful AUR, George Simion.

„Citind textul moțiunii îmi dau seama că moțiunea nu este despre guvernare, ci despre zgomot. În această moțiune, AUR nu oferă soluție la nicio problemă pe care o critică. Se demonstrează că cei care urlă mai tare sunt cei care o fac pentru că nu sunt în stare de altceva.

AUR nu iubește România, ci folosește România pentru a-i duce pe oameni într-o situație în care oamenii să creadă că au soluții.”, a spus la rândul său ministrul Radu Miruță.

„Semnatarii acestei moțiuni nu vor să dărâme un guvern, nu au soluții, nu au un proiect politic. AU nevoie permanentă de un circ politic. Noi, PSD, ne-am asumat guvernarea în pandemie, în crize energetice, nu am fugit niciodată de responsabilitate.

Această moțiune va cădea, dar dincolo de vot nu trebuie să ignorăm mesajele din societate. Pentru PSd, oamenii sunt linia roșie peste care nu se poate trece. Dle prim-ministru, guvernarea trebuie să fie umană, nu contabilă. De aceea, nu vom accepta îngheșarea salariului minim.”,a declarat Mihai Ghighiu, parlamentar PSD.

Concluzia a tras-o premierul Ilie Bolojan. Premierul a citat afirmația lui Petre Carp, potrivit căreia „așa cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter”.

„Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni, astfel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals.”, a declarat Bolojan înainte de vot.

Sesiunea parlamentară cu cele mai multe moțiuni

Este sesiunea parlamentară cu cele mai multe moțiuni de cenzură depuse, în întreaga istorie de după 1989. Primele cinci moțiuni de cenzură au fost depuse la începutul sesiunii, când Guvernul Bolojan a venit în Parlament cu șase angajări ale răspunderii, însă Opoziția a depus doar cinci moțiuni de cenzură. Singura angajare neatacată politic a fost cea legată de reforma pensiilor speciale.

Până în prezent recordul de moțiuni de cenzură într-o singură sesiune parlamentară era înregistrat în legislatura 2008-2012. În sesiunea de toamnă din anul 2010, Opoziția de la acea vreme a depus patru moțiuni de cenzură. Contraponderea Guvernului Boc era asigurată de PSD, PC și PNL.