Acasa » Politică » Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România

Ana Maria
02 apr. 2026, 20:30
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Va candida Ilie Bolojan la prezidențiale?
  2. Ilie Bolojan anunță schimbări majore. Își va face propriul partid?
  3. Ilie Bolojan anunță schimbări majore. Va mai face PNL alianță cu PSD?
  4. Ce spune premierul despre o posibilă criză politică
  5. Este pregătit Bolojan să conducă un guvern minoritar?
  6. Ce mesaj transmite Bolojan despre rolul său ca premier

Ilie Bolojan anunță schimbări majore. Liderul PNL a făcut o serie de declarații care pot redesena scena politică din România. Într-un context tensionat, acesta a transmis mai multe mesaje-cheie, de la alegerile prezidențiale până la viitorul coalițiilor.

Declarațiile vin într-un moment în care relația cu PSD este tot mai fragilă, iar poziționarea PNL devine decisivă pentru evoluțiile politice din perioada următoare.

Așadar, Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale la Europa FM.

Va candida Ilie Bolojan la prezidențiale?

Premierul a exclus clar posibilitatea unei candidaturi la prezidențiale, însă cu o condiție importantă, va depinde de decizia președintelui Nicușor Dan.

Dacă Nicușor Dan își dorește să candideze pentru un nou mandat la urmatoarele alegeri, eu nu voi candida la presedinție”, a spus Ilie Bolojan., potrivit Știripesurse.

Prin acest anunț, liderul liberal transmite un semnal de susținere și evită un posibil conflict direct în zona de dreapta.

Ilie Bolojan anunță schimbări majore. Își va face propriul partid?

În spațiul public au existat speculații privind o eventuală ruptură în PNL și formarea unei noi formațiuni politice. Bolojan respinge însă această variantă.

”Nu am luat în calcul o astel de situație și nu cred că vom ajunge în asemenea situații extreme. Cota de popularitate este un indicator, care poate să scadă sau să crească, important este să-ți faci foarte bine treaba în funcția pe care o îndeplinești”, a declarat acesta.

Ilie Bolojan anunță schimbări majore. Va mai face PNL alianță cu PSD?

Unul dintre cele mai importante anunțuri vizează relația cu social-democrații. Bolojan spune că liberalii nu vor mai intra într-o coaliție cu PSD, dacă actuala guvernare se rupe.

”Cât a depins de mine am ghidat PNL la Oradea, la alegerile partiale din București, am ghidat partidul către cele mai bune decizii prin noi înșine. Dacă vrem să fim o țară mai prosperă, înseamnă că trebui să fim mai competitivi, să fim mai serioși, astea sunt metode de dreapta. După ce acumulezi și îndrepți lucrurile, atunci poți să și distribui.

În condițiile în care PSD va genera o coaliție guvernamentală, atunci PNL a decis că nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. PNL trebuie să-și promoveze identitatea liberală, politicile liberale.”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ce spune premierul despre o posibilă criză politică

Ilie Bolojan avertizează că România nu își permite o nouă perioadă de instabilitate.

Cei care generează o criză politică trebuie să-şi asume asta şi, de asemenea, nu are nevoie nici de guverne slabe, nici de guverne minoritare, pentru că nu poţi corecta lucruri la modul serios decât atunci când ai o majoritate predictibilă, când există o acţiune guvernamentală unitară şi dacă noi ne consumăm energiile pe care le avem în certuri sterile, crezând că vom poza într-o postură care să ne avantajeze, cred că este o eroare politică şi cetăţenii aşteaptă de la noi comportamente raţionale şi responsabile”, a declarat acesta.

Este pregătit Bolojan să conducă un guvern minoritar?

Deși spune că nu este o variantă ideală, premierul admite că ar putea conduce un Executiv minoritar, dacă situația o va impune.

România nu cred că are nevoie de un guvern minoritar, dar în situații în care s-ar ajunge la o criză politică, cum am mai avut anii trecuți, România a funcționat și cu guverne minoritare. Sper să nu ajungem într-o asemenea situație, că nu ar fi bine pentru capacitatea de a rezolva probleme mari pe care le avem.”, a spus Bolojan.

Ce mesaj transmite Bolojan despre rolul său ca premier

În final, liderul PNL a făcut și o reflecție personală asupra funcției pe care o ocupă, invocând modelele istorice ale liberalilor.

”Este o onoare să fii premierul României, când intru în această clădire, în partea stângă sunt premierii din perioada recentă și poți să ai niște păreri despre oameni cu care ai fost contemporan. În schimb sunt și pozele premierilor care au făurit România mare și atunci te gândești că poți să joci și tu un rol important pentru această țară”.

