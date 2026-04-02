Recuperarea unor piese importante din tezaurul României readuce în atenție protejarea patrimoniului național și responsabilitatea autorităților. Președintele Nicușor Dan a reacționat public după anunțul privind găsirea Coifului de la Coțofenești și a două brățări dacice.

Ce a transmis președintele după recuperarea tezaurului

Șeful statului a salutat rezultatul anchetei și a evidențiat colaborarea internațională care a făcut posibilă recuperarea obiectelor de patrimoniu. Acesta a apreciat implicarea procurorilor români și olandezi, precum și sprijinul oferit de instituțiile europene.

„Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă.” , transmite Nicușor Dan. Declarația subliniază importanța cooperării judiciare în cazuri complexe.

Președintele a adus în discuție și rolul , considerând că sprijinul acesteia a contribuit la succesul operațiunii. Mesajul său a avut și o componentă de responsabilitate pentru viitor.

„Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect”, a scris președintele.

De ce este importantă protejarea patrimoniului național

În reacția sa, Nicușor Dan a insistat asupra necesității unor reguli mai stricte în administrarea bunurilor de patrimoniu, pentru a preveni incidente similare. El a subliniat că aceste obiecte au o valoare care depășește dimensiunea culturală.

„Tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură”, a adăugat președintele. Mesajul evidențiază impactul simbolic și social al acestor artefacte.

Potrivit președintelui, protejarea patrimoniului înseamnă conservarea unor repere esențiale pentru identitatea colectivă, dar și pentru generațiile viitoare. Această perspectivă pune accent pe responsabilitatea instituțională pe termen lung.

Cum s-a desfășurat recuperarea obiectelor furate

și două dintre brățările dacice fuseseră sustrase dintr-un muzeu din Olanda în luna ianuarie a anului trecut. au prezentat public piesele recuperate în cadrul unei conferințe de presă oficiale pe 2 aprilie, relatează Digi24.

Ancheta rămâne în desfășurare pentru recuperarea celei de-a treia brățări, iar autoritățile implicate au dat asigurări că eforturile continuă. Cazul a atras atenția ambelor state implicate, România și Olanda.