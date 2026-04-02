Iulia Petcu
02 apr. 2026, 19:35
Sursa foto: Captura video rtvdrenthe.nl
Recuperarea unor piese importante din tezaurul României readuce în atenție protejarea patrimoniului național și responsabilitatea autorităților. Președintele Nicușor Dan a reacționat public după anunțul privind găsirea Coifului de la Coțofenești și a două brățări dacice.

Ce a transmis președintele după recuperarea tezaurului

Șeful statului a salutat rezultatul anchetei și a evidențiat colaborarea internațională care a făcut posibilă recuperarea obiectelor de patrimoniu. Acesta a apreciat implicarea procurorilor români și olandezi, precum și sprijinul oferit de instituțiile europene.

„Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă.” , transmite Nicușor Dan. Declarația subliniază importanța cooperării judiciare în cazuri complexe.

Președintele a adus în discuție și rolul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală, considerând că sprijinul acesteia a contribuit la succesul operațiunii. Mesajul său a avut și o componentă de responsabilitate pentru viitor.

„Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect”, a scris președintele.

De ce este importantă protejarea patrimoniului național

În reacția sa, Nicușor Dan a insistat asupra necesității unor reguli mai stricte în administrarea bunurilor de patrimoniu, pentru a preveni incidente similare. El a subliniat că aceste obiecte au o valoare care depășește dimensiunea culturală.

„Tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură”, a adăugat președintele. Mesajul evidențiază impactul simbolic și social al acestor artefacte.

Potrivit președintelui, protejarea patrimoniului înseamnă conservarea unor repere esențiale pentru identitatea colectivă, dar și pentru generațiile viitoare. Această perspectivă pune accent pe responsabilitatea instituțională pe termen lung.

Cum s-a desfășurat recuperarea obiectelor furate

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice fuseseră sustrase dintr-un muzeu din Olanda în luna ianuarie a anului trecut. Autoritățile olandeze au prezentat public piesele recuperate în cadrul unei conferințe de presă oficiale pe 2 aprilie, relatează Digi24.

Ancheta rămâne în desfășurare pentru recuperarea celei de-a treia brățări, iar autoritățile implicate au dat asigurări că eforturile continuă. Cazul a atras atenția ambelor state implicate, România și Olanda.

Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”