B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)

Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)

Ana Maria
22 ian. 2026, 15:58
Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: Vă dau o poză! (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre: Ce avertisment ar fi primit premierul de la SPP
  2. Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre: Există dovezi privind incidentele invocate?
  3. Cum a fost primit Ilie Bolojan la sosirea în Botoșani
  4. Au mai avut loc astfel de proteste și în alte orașe?

Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre, la Botoșani. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a oferit explicații publice după ce premierul Ilie Bolojan a evitat contactul direct cu protestatarii adunați, sâmbătă, în fața primăriei. Potrivit acestuia, decizia nu a avut legătură cu presa sau cu lipsa de disponibilitate a șefului Guvernului, ci cu recomandările primite din partea echipei de securitate.

Iftime a susținut, într-o conferință de presă, că premierul a fost avertizat de SPP asupra unor riscuri de securitate, după ce mai mulți protestatari ar fi avut asupra lor obiecte contondente.

Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre: Ce avertisment ar fi primit premierul de la SPP

Șeful CJ Botoșani a afirmat că în mulțime s-ar fi aflat persoane care aveau pietre în genți sau rucsacuri, motiv pentru care Ilie Bolojan ar fi fost sfătuit să nu vină prin față, prin zona în care se aflau protestatarii.

Afirmațiile lui Iftime au fost făcute pe un ton relaxat și au provocat reacții în rândul celor prezenți.

„Domnul prim-ministru n-a fugit niciodată de presă! A fost sfătuit de echipa de acolo și de garda personală să nu vină prin față pentru că sunt protestatari care au pietroaie în geantă. Vă dau o poză!”, a afirmat Valeriu Iftime.

Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre: Există dovezi privind incidentele invocate?

Valeriu Iftime a susținut că ar avea dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Potrivit acestuia, un bărbat care s-ar fi prezentat drept angajat al Camerei de Comerț Suceava ar fi fost identificat având pietre în rucsac.

Declarația a alimentat și mai mult reacțiile din sală, fiind primită cu râsete de către jurnaliști și participanți.

Cum a fost primit Ilie Bolojan la sosirea în Botoșani

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la sosirea la sediul Primăriei Botoșani, unde urma să participe la o întâlnire cu primarii din județ. Mai multe persoane l-au așteptat în fața clădirii și au scandat „Demisia” și „Trădătorule”, imediat după ce acesta a coborât din mașină.

Șeful Guvernului a fost însoțit de Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, potrivit Știripesurse.

Au mai avut loc astfel de proteste și în alte orașe?

Un incident similar s-a petrecut cu o zi înainte, în județul Iași. Acolo, Ilie Bolojan a fost întâmpinat tot cu huiduieli la intrarea în Palatul Culturii. Protestatarii i-au strigat „Trădătorule”, iar un bărbat i s-a adresat direct, întrebându-l: „Nu vă este rușine?”.

Tags:
Citește și...
Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
Politică
Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
Politică
Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
Politică
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Ce categorii de „speciali” vor beneficia în continuare. Proiectul, pe masa Guvernului Bolojan
Politică
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Ce categorii de „speciali” vor beneficia în continuare. Proiectul, pe masa Guvernului Bolojan
Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”
Politică
Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”
Lovitură pentru bugetari. Ce schimbări vrea să facă Guvernul Bolojan în administrația publică
Politică
Lovitură pentru bugetari. Ce schimbări vrea să facă Guvernul Bolojan în administrația publică
Scandal între prim-miniștri. Atac dur de la fostul la actualul premier. Ciolacu îi spune lui Bolojan că nu a lăsat nicio moștenire grea
Politică
Scandal între prim-miniștri. Atac dur de la fostul la actualul premier. Ciolacu îi spune lui Bolojan că nu a lăsat nicio moștenire grea
Ministerul Sănătății propune o nouă cale profesională pentru absolvenții de Medicină fără rezidențiat. Ce schimbări ar putea apărea în sistemul sanitar
Politică
Ministerul Sănătății propune o nouă cale profesională pentru absolvenții de Medicină fără rezidențiat. Ce schimbări ar putea apărea în sistemul sanitar
Blocaj temporar pentru acordul UE–Mercosur. Cum au votat, de fapt, europarlamentarii români și ce se întâmplă mai departe
Politică
Blocaj temporar pentru acordul UE–Mercosur. Cum au votat, de fapt, europarlamentarii români și ce se întâmplă mai departe
Grindeanu denunță propaganda guvernamentală: „Au proiectat dezastrul ca să justifice măsurile fiscale dure”
Politică
Grindeanu denunță propaganda guvernamentală: „Au proiectat dezastrul ca să justifice măsurile fiscale dure”
Ultima oră
17:58 - Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
17:36 - Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
17:29 - Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
17:14 - Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
16:44 - Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
16:42 - Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
16:36 - Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
16:34 - S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa
15:54 - Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă
15:42 - Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet