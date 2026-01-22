Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre, la Botoșani. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a oferit explicații publice după ce premierul Ilie Bolojan a evitat contactul direct cu protestatarii adunați, sâmbătă, în fața primăriei. Potrivit acestuia, decizia nu a avut legătură cu presa sau cu lipsa de disponibilitate a șefului Guvernului, ci cu recomandările primite din partea echipei de securitate.

Iftime a susținut, într-o conferință de presă, că premierul a fost avertizat de SPP asupra unor riscuri de securitate, după ce mai mulți protestatari ar fi avut asupra lor obiecte contondente.

Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre: Ce avertisment ar fi primit premierul de la SPP

Șeful CJ Botoșani a afirmat că în mulțime s-ar fi aflat persoane care aveau pietre în genți sau rucsacuri, motiv pentru care Ilie Bolojan ar fi fost sfătuit să nu vină prin față, prin zona în care se aflau protestatarii.

Afirmațiile lui Iftime au fost făcute pe un ton relaxat și au provocat reacții în rândul celor prezenți.

„Domnul prim-ministru n-a fugit niciodată de presă! A fost sfătuit de echipa de acolo și de garda personală să nu vină prin față pentru că sunt protestatari care au pietroaie în geantă. Vă dau o poză!”, a afirmat Valeriu Iftime.

Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre: Există dovezi privind incidentele invocate?

Valeriu Iftime a susținut că ar avea dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Potrivit acestuia, un bărbat care s-ar fi prezentat drept angajat al Camerei de Comerț Suceava ar fi fost identificat având pietre în rucsac.

Declarația a alimentat și mai mult reacțiile din sală, fiind primită cu râsete de către jurnaliști și participanți.

Cum a fost primit Ilie Bolojan la sosirea în Botoșani

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la sosirea la sediul Primăriei Botoșani, unde urma să participe la o întâlnire cu primarii din județ. Mai multe persoane l-au așteptat în fața clădirii și au scandat „Demisia” și „Trădătorule”, imediat după ce acesta a coborât din mașină.

Șeful Guvernului a fost însoțit de , președintele Consiliului Județean Botoșani, potrivit .

Au mai avut loc astfel de proteste și în alte orașe?

Un incident similar s-a petrecut cu o zi înainte, în județul Iași. Acolo, Ilie Bolojan a fost întâmpinat tot cu huiduieli la intrarea în Palatul Culturii. Protestatarii i-au strigat „Trădătorule”, iar un bărbat i s-a adresat direct, întrebându-l: „Nu vă este rușine?”.