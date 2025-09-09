B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”

Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 07:25
Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile.

Cuprins

  • Ce spune despre vârsta de pensionare
  • Ce spune despre măsurile de relansare

Ce spune despre vârsta de pensionare

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Bolojan, la TVR Info, conform Agerpres.

„Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani”, a mai spus el.

„Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a adăugat.

Ce spune despre măsurile de relansare

„Orice propunere pe care un partid din coaliție, oameni din coaliție, oameni din afara coaliției care pot să-ți dea niște propuneri bune, care vin în ideea de a reduce cheltuieli, de a fi mai eficienți, de a susține investiții, de a face relansare economică, de a gândi formule de dezvoltare, este binevenit, și nu paternitatea este problema la noi”, a spus Bolojan, după ce a fost întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor fi cuprinse și măsurile de relansare economică anunțate de PSD.

„Problema pe care am avut-o în toți acești ani a fost să fim responsabili pe pozițiile pe care suntem și să fim serioși în implementare. Iar seriozitatea în implementare și responsabilitatea înseamnă că, dacă anunți că se va face o reducere de personal, de exemplu, să nu desființezi posturi vacante, pentru că înseamnă că ne batem joc de dumneavoastră și de cei care se uită la noi”, a mai spus Bolojan.

„Dacă anunți asta, înseamnă că trebuie să faci reduceri efective. Dacă nu le spui la oameni, nu putem face decât reduceri de posturi vacante, ele vor avea niște efecte total secundare, pentru că e posibil să se desființeze două, trei posturi de conducere care se bazează pe aceste posturi vacante, dar efecte reale nu vor fi”, a mai explicat el.

Aceste măsuri de relansare ar trebui să fie pregătite și ele, conform premierului: „În aceste două luni de zile pe care acest Guvern le-a exercitat în serviciul României am avut niște incendii atât de mari, încât a trebuit să lucrăm la stingerea incendiilor financiare, la restabilirea încrederii piețelor în ceea ce facem în România, la corectarea acestei traiectorii în care ne duceam într-o fundătură fiscală, acesta este adevărul, și în pasul următor, într-adevăr, trebuie să gândim și avem pregătite acest tip de măsuri de relansare”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
George Simion a confundat România cu Ciadul, pe Facebook. Ce gafă a făcut liderul AUR după căderea guvernului de la Paris
Politică
George Simion a confundat România cu Ciadul, pe Facebook. Ce gafă a făcut liderul AUR după căderea guvernului de la Paris
Guvernul a desecretizat sumele plătite către TAROM pentru deplasările făcute de foștii premieri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă
Politică
Guvernul a desecretizat sumele plătite către TAROM pentru deplasările făcute de foștii premieri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă
Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan, după ce Liiceanu l-a comparat cu Moise: „Are ghinion” 
Politică
Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan, după ce Liiceanu l-a comparat cu Moise: „Are ghinion” 
Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
Politică
Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
Politică
Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Politică
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
Politică
Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Politică
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
Ultima oră
00:13 - George Simion a confundat România cu Ciadul, pe Facebook. Ce gafă a făcut liderul AUR după căderea guvernului de la Paris
23:55 - Cum dai jos kilogramele acumulate în vacanță. Carmen Brumă vine cu o serie de sfaturi. „Dacă le lași, rămân”
23:39 - MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
23:33 - Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
23:13 - Primarul Mihai Chirica, eclipsat de un cățel la ceremonia de deschidere a noului an școlar (VIDEO)
22:59 - Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
22:42 - Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
22:28 - Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
22:15 - Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
22:12 - Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)