România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor" (VIDEO)

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 13:28
Mihai Ghigiu Sursa foto: Gov.ro

Guvernul Ilie Bolojan trebuie să adopte măsuri care să stimuleze creșterea economică pentru a atrage investiții noi. Nici o țară din lume nu poate supraviețui doar cu creșteri de taxe și impozite.

Cuprins:

  • Ce  măsuri trebuie să adopte guvernul
  • Pericolul din spatele austerității

Ce  măsuri trebuie să adopte guvernul

Deputatul PSD Mihai Ghigiu susține că, după adoptarea celui de-al doilea pachet cu măsuri de austeritate, România are nevoie de măsuri care să ducă la relansarea economică. El a făcut o serie de comentarii pe acest subiect în emisiunea News Pass cu Gabriela Mihai. Parlamentarul social-democrat este de acord cu măsurile care să ducă la o eficientizare a cheltuielilor publice. El spune că, în afara acestora, este nevoie și de creștere economică.

„E clar că România are nevoie de mai bună cheltuire a fondurilor publice, Are nevoie de o reducere a poverii în zona instituțiilor publice. În același timp, un stat nu se poate dezvolta doar cu tăieri. Indiferent despre ce stat vorbim, un stat se poate dezvolta doar prin stimularea economiei. Avem nevoie de investiții în diferite domenii. Vă dau un exemplu, pe care l-am mai dat în emisiunea dumneavoastră: educația. România nu cheltuiește prea mult pentru educație”, a declarat deputatul PSD.

Potrivit spuselor sale,  statul român trebuie să colecteze mai eficient taxele și impozitele, dar și să eficientizeze și să controleze mai bine cheltuielile bugetare. Pe de altă parte, este nevoie ca guvernul să recâștige încrederea investitorilor care să aducă bani în economie.

„România are nevoie să colecteze mai mult, să controleze mai bine cheltuirea banilor publici și are nevoie să stimuleze economia pentru a avea bani la buget ca să investească în aceste domenii strategice. De aceea, din puntul nostru de vedere, esențial este ca după acest al doilea pachet pe bucăți sau pe mai puține bucăți, să vorbim despre o stimulare a economiei, despre o încredere a investitorilor să intre în economie”, este de părere deputatul PSD.

Pericolul din spatele austerității

Deputatul PSD a declarat că mulți investitori se feresc să bage bani în economie de teama unor măsuri guvernamentale imprevizibile care le vor aduce pierderi. Drept urmare, dacă această situație va continua, iar guvernul nu va face nimic pentru a stimula consumul, lucrurile vor deveni mai dificile.

Practic, a spus Mihai Ghigiu, se va ajunge la concedieri în zona privată, iar agenții economici nu vor mai avea resurse pentru a-și dezvolta afacerile. Drept urmare, este nevoie de stimularea economiei.

Vă pot da exemplu de persoane pe care le cunosc, care intenționau să facă investiții în economie și care, în momentul de față, uitându-se la declarațiile din fiecare zi, nu mai au încredere să facă aceste investiții și preferă să aștepte. Dacă nu vom stimula consumul vom vedea pe tot lanțul cum vom ajunge la concedieri, mă refer la zona privată, vom ajunge la tot mai puține posibilități pentru agenții economici de a se dezvolta. Aceasta este viziunea pe care PSD o susține.

