Ilie Bolojan (PNL) insistă că reforma administrației publice trebuie să includă și concedierea unor bugetari. Premierul spune că nu e normal ca românilor să li se impună taxe mai mari doar pentru ca banii în plus încasați la buget să fie înghițiți de aparatul de stat supradimensionat. Dar dilema e: câți angajați sunt, de fapt, în administrația publică din România?

Ce arată datele oficiale despre angajații din administrația publică

Premierul Ilie Bolojan estimează că prin concedierea a circa 13.000 de angajați din administrația locală s-ar economisi în jur de 1,3 miliarde de lei anual.

Însă discuția apărută în spațiul public este că noi nici măcar nu știm câți angajați sunt în administrația publică. Bolojan a invocat numărul de 130.000, în timp ce statistica oficială de la Ministerul Finanțelor indică mai mult decât dublu – 280.000. De remarcat că șeful Guvernului a folosit sintagma de „funcționari publici”.

Până la urmă, și premierul, și Ministerul Finanțelor au dreptate, căci statisticile invocate de ei măsoară lucruri diferite. Ilie Bolojan s-a referit strict la funcționarii publici, restul până la cei 280.000 reprezentând angajați precum bibliotecari, muzeografi, personalul contractual, cei care lucrează în asistență socială etc.

„Situația privind numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice, publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, este detaliată pe structura bugetelor componente ale bugetului general consolidat, cât și pe nivelul de subordonare al administrației publice, respectiv centrală și locală.

Numărul de posturi ocupate raportat la nivelul autorităților executive locale din cadrul instituțiilor finanțate integral din bugetele locale cuprinde personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean, precum și personalul angajat în instituțiile și autoritățile publice de interes local din subordinea unităților administrativ teritoriale, indiferent de categoria din care acesta face parte (funcționari publici, personal contractual, personal din domeniul culturii, poliție locală, asistenți personali ai persoanelor cu handicap etc)”, au explicat oficiali din Ministerul de Finanțe, pentru

Ce spune Bolojan despre concedierile în rândul bugetarilor

Marți, premierul Ilie Bolojan de ce reforma administrației publice trebuie să însemne și concedieri.

„A trebuit să le majorăm românilor impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie. Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani. Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în gaura neagră a administrației publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți”, a declarat Bolojan, pentru Antena 3 CNN.

Premierul a mai spus că nici el nu e confortabil cu măsurile pe care trebuie să le ia, dar nu are încotro, deoarece situația fiscal-bugetară a țării e complicată. Totodată, că uneori pare că e singurul care lucrează cu adevărat la reformarea statului.

„Atunci când sunt deranjate rețelele de primari de la toate partidele, ei mută presiunea pe conducerile de partide. Nu sunt măsuri comode, dar nu se poate altfel. Asta poate e o explicație de ce atunci când trebuie să îți asumi astfel de măsuri uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif”, a mai afirmat Ilie Bolojan.