Nominalizarea viitorilor șefi ai serviciilor de informații se va face după o discuție între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor din coaliția de guvernare și din Parlament. În acest context, Sorin Grindeanu crede că viitorii șefi ai serviciilor trebuie să apere interesele României.

Cuprins:

Când vor fi nominalizați șefii serviciilor speciale

Pe cine vede Bolojan șef la serviciile secrete

Grindeanu vrea oameni competenți la șefia serviciilor

Ce șanse sunt ca șefia unui serviciu să ajungă la AUR

Când vor fi nominalizați șefii serviciilor speciale

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat convins că, în urma dialogului politic, se va găsi o „soluţie înţeleaptă” pentru conducerea celor două servicii secrete, SRI și SIE. În ultimele zile, pe surse, au fost vehiculate mai multe nume pentru șefia acestor servicii. Este vorba despre diplomatul Marius Lazurca, șeful Senatului, Mircea Abrudean, avoatul Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate, şi profesorul universitar Valentin Naumescu.

„Nu fac comentarii legat de ştiri care apar pe surse şi nici nu am transmis niciodată astfel de ştiri. Ceea ce vă pot spune este că pentru conducerea serviciilor de informaţii există o procedură stabilită prin legislaţie: preşedintele României face aceste propuneri, iar Parlamentul le aprobă”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că în momentul în care președintele va considera potrivit, va iniția un dialog cu reprezentanții partidelor pentru a crea o majoritate parlamentară astfel încât propunerile de șefi ai serviciilor secrete să treacă fără probleme.

„Prin urmare, în momentul în care se va considera de către domnul preşedinte că e un moment potrivit, cu siguranţă va avea un dialog cu reprezentanţii partidelor politice din Parlament, în aşa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca, odată o propunere făcută, ea să aibă într-adevăr şansa să fie validată”, a afirmat premierul la Antena 3 CNN.

Pe cine vede Bolojan șef la serviciile secrete

s-a declarat convins că, „mai devreme sau mai târziu”, aceste discuții vor fi inițiate și se va ajunge la o formulă pentru ca să aibă conduceri stabile.

„Să mă apuc să fac acum comentarii legat de simpatii, de antipatii, cred că nu este cazul. Cei care ocupă poziţii foarte importante în statul român trebuie să fie nişte oameni loiali acestei ţări şi să se gândească sigur la interesele strategice ale României şi să fie în serviciul ţării noastre”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a evitat să se pronunțe atunci când a fost întrebat dacă viitorii șefi ai serviciilor secrete ar trebui să fie persoane cu orientare euroatlantică certă.

„Sunt convins că se va găsi o soluţie înţeleaptă pentru aceste propuneri, dar acum, mai mult de atât, nu pot să fac alte comentarii”, a spus Bolojan.

Grindeanu vrea oameni competenți la șefia serviciilor

În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat că șefii serviciilor speciale trebuie să apere interesul naţional. El a avertizat că la SRI postul este vacant de aproximativ doi ani, după demisia lui Eduard Hellvig. El a subliniat că este nevoie ca serviciile secrete să fie conduse de oameni care pot colabora cu reprezentanții celorlalte servicii secrete din statele aliate.

„Deocamdată, la Serviciul de Informaţii Externe există un director. Aşa cum ştim, dincolo, la Serviciul Român de Informaţii, e postul vacant, urmare a demisiei domnului Hellvig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post. Dincolo de nume, care sunt speculaţii, sunt convins că cine trebuie, nu doar cred, cine trebuie să vină acolo, sunt oameni care trebuie să apere – ştiu că au fost folosite foarte des aceste cuvinte – interesul naţional. Şi chiar aşa e. Serviciile româneşti sunt parte a unui sistem de alianţe cu servicii prietene.

Noi ne-am câştigat un loc respectat în acest sistem şi aşa trebuie să rămână. Şi asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem nişte persoane – şi asta este atributul preşedintelui, prin Constituţie, a Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Şi sunt convins că aşa se va întâmpla”, a declarat Grindeanu, într-o emisiune la Digi 24.

Ce șanse sunt ca șefia unui serviciu să ajungă la AUR

a fost chestionat în legătură cu posibilitatea ca șefia unuia dintre servicii să fie atribuită unui reprezentant al partidelor extremiste. Astfel s-ar respecta cutuma conform căreia șefia serviciilor este împărțită între reprezentanții puterii și ai opoziției. Sorin Grindeanu s-a arătat reticient la o astfel de idee spunând că șefii serviciilor de informații trebuie să apere interesul României în actualul context.

„Dacă vorbim de opoziţie în România, vorbim despre AUR. În ceea ce mă priveşte, am o mare problemă din această perspectivă, pentru că România e ţară membră a Uniunii Europene şi e un lucru pe care eu nu cred că trebuie să îl pierdem şi trebuie să ţinem cu toată forţa de apartenenţa noastră la Uniunea Europeană şi de apartenenţa noastră la NATO. Discursul pe care îl are de multe ori AUR pare anti-european, pare anti-UE. Este o problemă peste care eu nu pot să trec.

Şi eu şi PSD. Şi atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una din propuneri o să vină din această zonă, o zonă care şi-a câştigat o anumită identitate politică, spunând că noi ar cam trebui să ieşim din UE. (…) Înţeleg rolul pe care îl are preşedintele, dat de Constituţie, indiferent cine e preşedinte, în cazul nostru Nicuşor Dan, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”, a transmis liderul PSD.