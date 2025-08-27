Sorin Grindeanu, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”

Sorin Grindeanu, , a postat un mesaj pe rețelele de socializare, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

a explicat cât de important este ca statul român să continue sprijinirea vecinilor de peste Prut în aderarea la Uniunea Europeană.

Sorin Grindeanu: „Intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic”

Astăzi, 27 august, Republica Moldova împlinește 34 de ani de independență. Cu această ocazie, lideri politici au ieșit în spațiul public pentru a-și exprima mesajele de susținere și urările de bine vecinilor de peste Prut.

În aceeași manieră a procedat și Sorin Grindeanu, care a scris pe contul oficial de Facebook că susține „începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE”.

„Astăzi marcăm 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, într-un context internațional marcat de schimbări profunde în arhitectura de securitate globală.

Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Pe lângă importanța istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic.

Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE și consider că experiența României poate și trebuie valorificată în procesul de aderare”, se arată în postarea lui Sorin Grindeanu de pe Ce a mai transmis liderul PSD

Potrivit declarației acestuia, soluția pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său european este ca România să aibă o abordare fermă și pragmatică. „În acest context, continuarea proiectelor de infrastructură mare din Moldova reprezintă un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

România trebuie să valorifice inclusiv aceste eforturi care vor permite întărirea prezenței economice în Republica Moldova.