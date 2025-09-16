Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că nu folosește demisia ca pe o formă de presiune, dar când ești într-o funcție publică și ai un plan de dus la îndeplinire, „e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie”. Bolojan a dat apoi de înțeles că întâmpină piedici și rezistență în procesul de reformare a statului român: „Când trebuie să îți asumi astfel de măsuri uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif”.

Ce a spus Ilie Bolojan despre demisie

„Nu folosesc ca o formă de presiune. Nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție publică și știi , care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie. Această demisie nu a fost folosită în mod repetitiv, dar cu așa numitele știri și discuțiile nesemnificative nu pot să explic în fiecare zi un lucru sau altul. Sunt responsabil pentru poziția pe care o ocup. (…)

În momentul în care nu poți să faci ceea ce trebuie și vezi că lucrurile nu merg bine eu cred că a-ți asuma public această situație este un act de responsabilitate și normalitate”, a declarat Ilie Bolojan, la

Ce a spus Ilie Bolojan despre rezistența la măsurile nepopulare

Premierul a mai afirmat că reformele nu au legătură cu ce vrea el, ci cu situația în care ne găsim ca țară: „Nu mai putem suporta aceste cheltuieli și pot da zeci de exemple de situații aberante. E clar că ceva trebuie să facem”.

El a admis apoi că „România a ajuns în această situație și cu ceea ce am făcut noi (politicienii) în ultimii ani”.

„Atunci când ești în situații dificile orice amânare te duce la un cost mult mai mare față de costul pe care l-ai plăti politic, social și economic ca deranj pentru oameni decât dacă amâni lucruri. Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine. Nu rezolvi nici reformele, nici imaginea”, a mai afirmat șeful Guvernului.

Bolojan a dat apoi de înțeles că uneori parcă e singurul care se chinuie să reformeze statul.

„Nu mai avem începând de anul viitor aceleași sume de bani pe care să le direcționăm către administrația locală atunci aceste reduceri pe care le propun și le susțin nu fac decât să îi ajute pentru că azi ne notifică că nu au bani de salarii la direcțiile pentru protecția copilului sau nu le ajung banii de salarii. Nu poți să nu faci nimic ceea ce ține de tine, pentru a reforma administrația locală trebuie să facă și administrația un efort.

Atunci când sunt deranjate de la toate partidele, ei mută presiunea pe conducerile de partide. Nu sunt măsuri comode, dar nu se poate altfel. Asta poate e o explicație de ce atunci când trebuie să îți asumi astfel de măsuri uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.