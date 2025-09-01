B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)

Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 16:39
Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
Foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, luni după-amiază, că social-democrații sunt de acord cu reforma administrației publice locale, dar aceasta trebuie făcută prin măsuri care să aibă consens deplin în coaliție. „Nu așa funcționează o coaliție”, a spus Grindeanu, în contextul amenințărilor premierului Ilie Bolojan (PNL) cu demisia dacă PSD blochează această reformă.

Cuprins

  • Ce a spus Grindeanu despre amenințările lui Bolojan cu demisia
  • Ce a spus Grindeanu despre reforma administrației locale

Ce a spus Grindeanu despre amenințările lui Bolojan cu demisia

Întrebat despre amenințările lui Bolojan cu demisia, Grindeanu a răspuns că „nu dorește să intre în această zonă”.

„Nu așa funcționează o coaliție. Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem consens decât încercarea de impunerea a unor decizii care n-au consens. Trebuie să învățăm cu toții să lucrăm la comun”, a insistat liderul PSD.

Ce a spus Grindeanu despre reforma administrației locale

„PSD consideră că e absolut necesară reforma administrației locale. E o reformă absolut necesară. Sunt de acord cu ce a spus președintele Nicușor Dan, anume că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci greșeli. Graba strică treaba.

Discuția se pune în alți parametri decât arată unii colegi din coaliție. Vrem ca această reformă să fie echitabilă, să se aplice aceleași măsuri de sus până jos. Vorbim de zeci de mii de locuri”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

El s-a referit apoi la cerințele PSD pentru acceptarea acestei reforme: „Să luăm parteneri în adminstrația locală în acest demers și să facem bine acest proces, ca în câteva luni să nu ne trezim cu hotărâri judecătorești de încadrare a personalului disponibilizat”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Politică
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)
Politică
Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)
Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
Politică
Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Politică
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”
Politică
Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Politică
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Politică
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Politică
Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
Politică
Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
Ultima oră
16:44 - Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
16:43 - Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
16:19 - Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
16:18 - Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia
16:14 - Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
16:12 - Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
16:08 - ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită
16:00 - Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
15:45 - Fiul Anamariei Prodan a împliniti 17 ani. Cum l-a sărbătorit impresara: „La mulți ani, minunea vieții mele”
15:38 - Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)