Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, luni după-amiază, că social-democrații sunt de acord cu publice locale, dar aceasta trebuie făcută prin măsuri care să aibă consens deplin în coaliție. „Nu așa funcționează o coaliție”, a spus Grindeanu, în contextul premierului Ilie Bolojan (PNL) cu dacă PSD blochează această reformă.

Ce a spus Grindeanu despre amenințările lui Bolojan cu demisia

Ce a spus Grindeanu despre reforma administrației locale

Întrebat despre amenințările lui Bolojan cu demisia, Grindeanu a răspuns că „nu dorește să intre în această zonă”.

„Nu așa funcționează o coaliție. Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem consens decât încercarea de impunerea a unor decizii care n-au consens. Trebuie să învățăm cu toții să lucrăm la comun”, a insistat liderul PSD.

„PSD consideră că e absolut necesară reforma administrației locale. E o reformă absolut necesară. Sunt de acord cu ce a spus președintele Nicușor Dan, anume că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci greșeli. Graba strică treaba.

Discuția se pune în alți parametri decât arată unii colegi din coaliție. Vrem ca această reformă să fie echitabilă, să se aplice aceleași măsuri de sus până jos. Vorbim de zeci de mii de locuri”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

El s-a referit apoi la cerințele PSD pentru acceptarea acestei reforme: „Să luăm parteneri în adminstrația locală în acest demers și să facem bine acest proces, ca în câteva luni să nu ne trezim cu hotărâri judecătorești de încadrare a personalului disponibilizat”.