Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan

Premierul va merge, vineri, 15 august, la Constanța, de . Forțele Navale Române marchează vineri cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române prin evenimente organizate la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Manifestările includ ceremonii militare și religioase, exerciții navale și fluviale, precum și tradiționala retragere cu torțe a marinarilor militari.

Cuprins:

La ce oră începe evenimentul, la Constanța

Cum va fi marcată această sărbătoare importantă, în Capitală

La ce oră începe evenimentul, la Constanța

La Constanța, programul se va desfășura între orele 10:00 – 12:30, în zona Comandamentului Flotei, prin Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, ce presupune simularea unor acțiuni în fața unui spectru larg de amenințări. La ceremonie va fi prezent și premierul Ilie Bolojan, potrivit . Evenimentele se vor încheia seara, între orele 20:00 – 23:00, cu retragerea cu torțe în zona falezei și în Piața Ovidiu.

La Mangalia, Brăila, Tulcea și Galați, publicul va putea urmări ceremonii similare și demonstrații pe apă, fiecare oraș având inclusă în program retragerea cu torțe și momente muzicale oferite de fanfarele militare.

Cum va fi marcată această sărbătoare importantă, în Capitală

În București, sărbătoarea va fi marcată printr-o ceremonie militară și religioasă, între orele 09:00 – 10:00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Herăstrău).

Evenimentele se desfășoară cu acces liber pentru public, fiind ocazia ideală pentru ca românii să cunoască mai bine tradițiile și rolul Forțelor Navale în apărarea țării.