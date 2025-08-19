Premierul Ilie Bolojan a avut o discuție cu Procurorul General Alex Florin Florenţa, la Palatul Victoria. Principalul subiect abordat a fost proiectul de lege a pensiior din magistratură inițiat de guvern.

Premierul a avut o întrevedere cu al României, Alex Florenţa. Cei doi au abordat mai multe subiecte, în cadrul discuției, pe teme privind schimbările din sistemul judiciar. În special s-a discutat despre noul proiect de din magistratură propus de guvern.

În discuție au mai fost abordate și alte subiecte de interes, precum necesitatea adoptării unui cadru predictibil de salarizare pentru magistraţi, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii şi gestionarea volumului ridicat de dosare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Guvern, printre aspectele analizate s-au aflat creşterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziţie pentru implementarea modificărilor, precum şi ajustarea formulei de calcul a pensiilor.

„În cadrul întâlnirii au mai fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistraţi, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii şi gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanţelor şi parchetelor”, se arată în comunicat.

Ilie Bolojan, discuții cu asociații ale magistraților

Potrivit Guvernului, întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituţional privind schimbările ce vor fi instituite în sistemul judiciar. Anterior, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanţii asociaţiilor de .

La discuții au participat Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Procurorilor din România şi Asociaţia Forumului Judecătorilor din România.