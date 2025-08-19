B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 12:04
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a avut o discuție cu Procurorul General Alex Florin Florenţa, la Palatul Victoria. Principalul subiect abordat a fost proiectul de lege a pensiior din magistratură inițiat de guvern.

Ce a discutat Ilie Bolojan cu Procurorul General

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Procurorul General al României, Alex Florenţa. Cei doi au abordat mai multe subiecte, în cadrul discuției, pe teme privind schimbările din sistemul judiciar. În special s-a discutat despre noul proiect de lege a pensiior din magistratură propus de guvern.

În discuție au mai fost abordate și alte subiecte de interes, precum necesitatea adoptării unui cadru predictibil de salarizare pentru magistraţi, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii şi gestionarea volumului ridicat de dosare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Guvern, printre aspectele analizate s-au aflat creşterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziţie pentru implementarea modificărilor, precum şi ajustarea formulei de calcul a pensiilor.

„În cadrul întâlnirii au mai fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistraţi, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii şi gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanţelor şi parchetelor”, se arată în comunicat.

Ilie Bolojan, discuții cu asociații ale magistraților

Potrivit Guvernului, întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituţional privind schimbările ce vor fi instituite în sistemul judiciar. Anterior, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi.

La discuții au participat Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Procurorilor din România şi Asociaţia Forumului Judecătorilor din România.

