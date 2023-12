Înalta Curte judecă solicitarea lui Cătălin Cherecheș de strămutare a dosarului. Avocatul fugarului: E o greșeală că a plecat și am recomandat să se predea autorităților (VIDEO)

Înalta Curte judecă joi cererea lui Cătălin Cherecheș de strămutare a dosarului, iar avocatul susține că încă din a spus că „este o greșeală că a plecat și am recomandat să se predea autorităților”.

Avocatul lui Cătălin Cherecheș: E o greșeală că a plecat

Avocatul politicianului condamnat la 5 ani de închisoare a susținut, joi, o serie de declarații de presă.

„Sper ca săptămâna asta să reușesc să discut cu domnul Cherecheș și să lămurim cât mai multe din aspectele care ar trebui clarificate din perspectiva demersurilor judiciare care au fost făcute și care teoretic mai pot fi făcute (…). Nu cunosc să aibă cetățenie italiană”, a spus avocatul.

„Eu sunt avocatul domnului Cherecheș, încercați să înțelegeți că, în calitate de avocați, încercăm să ne apărăm clienții. De altfel, suntem obligați prin lege să ne aplicăm clienții, evident, în limita cadrului legal”, a continuat el.

„Știți bine că încă de la primele declarații pe care le-am făcut în data de 24 noiembrie, exact în dimineața pronunțării hotărârii, dacă o să revedeți ceea ce am spus atunci public, și ca apărător al domnului Cherecheș, am spus că cred că este o greșeală că a plecat și am recomandat să se predea autorităților. Vă rog să revedeți declarația mea imediat în dimineața zilei de 24 noiembrie. Mi-ar fi fost mult mai ușor, ca apărător, să pledez astăzi, cu domnul Cherecheș într-o situație în care nu era tot acest scandal, care până la urmă a fost generat de acea plecare. Nu e ușor să te judeci în astfel de condiții și să faci o apărare în astfel de condiții, haideți să fim serioși, și cred că nici pentru magistrați nu e ușor să dai o soluție”, mai susține avocatul lui Cătălin Cherecheș.

„Eu cred că dacă pe dosarul acela n-ar scrie „Cherecheș” și ar scrie «Popa», «Popică» (…), cererea de strămutare s-ar admite. Pentru că sunt elemente obiective de aparență de lipsă de imparțialitate”, a adăugat acesta.