Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării

Adrian A
07 nov. 2025, 15:49
Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR. Sursa foto: Captură video - USR / YouTube
Cuprins
  1. Șpagă pentru Moșteanu. Ce trebuia să facă ministrul Apărării
  2. De trei ori a trimis Isăilă mesaje cu promisiuni de șpagă pentru Moșteanu
  3. Reacția lui Ionuț Moșteanu
  6. Marius Isăilă a mai fost condamnat
  7. Șpaga pentru Moșteanu, după șpaga pentru Bolojan

Scandalurile cu șpăgi în care este implicat Guvernul Bolojan continuă. Acum se vorbește despre un milion de euro, șpagă pentru ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

Șpagă pentru Moșteanu. Ce trebuia să facă ministrul Apărării

Ionuț Moșteanu avea pregătită o șpagă de un milion de euro de la fostul senator PSD Marius Isăilă. Pe fir a intrat DNA care l-a reținut pe fostul parlamentar

Isăilă este acuzat de procurorii anticorupție de trafic de influență, după ce ar fi promis printr-un intermediar suma de un milion de euro actualului ministru al Apărării în schimbul influenței lui Moșteanu pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o societate privată.

De trei ori a trimis Isăilă mesaje cu promisiuni de șpagă pentru Moșteanu

Potrivit procurorilor, fostul senator PSD Marius Isăilă a transmis de trei ori, printr-un intermediar, mesaje pentru ministrul Apărării, cu promisiunea unei mite de un milion de euro.

Astfel, ]n datele de 9 și 15 octombrie 2025, la București, Isăilă ar fi promis, prin intermediul unei alte persoane (martor în cauză), suma de un milion de euro care ar fi urmat să ajungă la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a interveni asupra conducerii companiei de stat C.N. Romtehnica S.A..

În schimbul acestei intervenții, fostul senator ar fi urmărit încheierea unor contracte comerciale între Romtehnica și o societate privată. Promisiunile ar fi fost reiterate pe 24 octombrie 2025., arată anchetatorii.

Reacția lui Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu a reacționat după apariția informațiilor.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica.
Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor.
Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru.”, a transmis Ionuț Moșteanu.

Marius Isăilă a mai fost condamnat

Fostul senator PSD a mai fost trimis în judecată de DNA în 2014 pentru trafic de influență și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pe 10 noiembrie 2016 Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Marius Isăilă la cinci ani și patru luni închisoare cu executare în acest dosar.

Șpaga pentru Moșteanu, după șpaga pentru Bolojan

Noul scandal cu această șpagă pentru Ionuț Moșteanu, vine la câteva zile după ce au apărut dezvăluirile din dosarul afaceristului Fănel Bogos de la Vaslui care ar fi dat 1, 5 milioane de euro mită pentru o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, în speranța că șeful Guvernului în va scăpa de problemele pe care le avea cu DSVSA Vaslui.

