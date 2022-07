Incendiu puternic în centrul Moscovei: Arde una dintre clădirile turn din complexul „Capital Towers” (VIDEO)

Un incendiu a fost raportat duminică seară la una din clădirile turn din Moscova. Potrivit datelor preliminare, incendiul se manifestă la acoperiș. Încă nu se știe ce a produs acest incident.

Clădirea care a luat foc face parte din complexul „Capital Towers” și se află în centrul Moscovei.

Potrivit agenției TASS, care citează o sursă a serviciilor de urgență, incendiul a izbucnit pe acoperișul unuia dintre turnurile luxosului complex rezidențial multifuncțional cu vedere la Centrul Internațional de Afaceri din Moscova.

Cele trei zgârie-nori sunt numite Park Tower, City Tower și River Tower. Construcția a început în 2017 și s-a terminat în 2021.

