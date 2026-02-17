B1 Inregistrari!
Politică » VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor

Ana Maria
17 feb. 2026, 14:43
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
Sursa foto: Presidency
Cuprins
  1. Întâlnire decisivă la Cotroceni! De ce se amână adoptarea bugetului
  2. Cum percepe președintele nemulțumirea publică
  3. De ce scăderea puterii de cumpărare este o problemă pentru cetățeni
  4. Întâlnire decisivă la Cotroceni! Există riscul unei crize guvernamentale?
  5. Ce proiecte legislative vor fi discutate

Întâlnire decisivă la Cotroceni! Președintele Nicușor Dan a anunțat că discuția de astăzi de la Palatul Cotroceni va fi concentrată pe adoptarea bugetului pentru 2026, problemele legate de scăderea puterii de cumpărare și calendarul reformei administrației.

Într-un interviu acordat la Radio România Actualități, șeful statului a explicat că întâlnirea este una periodică, însă are loc într-un moment sensibil, la mijlocul lunii februarie, fără ca legea bugetului să fie adoptată până acum.

Este o întâlnire periodică, una din întâlnirile periodice pe care le am cu partidele. Cu toate acestea, suntem la jumătatea lunii februarie și nu avem buget”, a subliniat președintele, menționând că ar fi preferat ca legea bugetului să fie aprobată la sfârșitul anului trecut, pentru ca instituțiile și mediul economic să își poată organiza activitățile pentru 2026.

Întâlnire decisivă la Cotroceni! De ce se amână adoptarea bugetului

Nicușor Dan a explicat că amânarea este legată de structura politică complexă a coaliției, alcătuită din patru partide și reprezentanți ai minorităților naționale, fiecare având așteptări proprii.

Interesele acestor categorii de public nu sunt întotdeauna convergente și atunci există o întârziere în a lua deciziilor. Este o normalitate în condițiile date”, a spus președintele.

El a precizat că partea tehnică a bugetului este aproape finalizată, iar următoarea etapă, cea politică, urmează să înceapă:

Legat de decizia pe buget, am discutat chiar ieri puțin cu ministrul de Finanțe. Domnia sa, la rândul lui, a avut discuții cu toate instituțiile de stat care fiecare au câte o bucățică din bugetul național. Discuția pe buget e gata să înceapă”, a mai adăugat șeful statului.

Cum percepe președintele nemulțumirea publică

Nicușor Dan a fost întrebat dacă va solicita liderilor coaliției să accelereze adoptarea legii bugetului. Președintele a recunoscut că opinia publică este nemulțumită:

„Și eu mi-aș dori ca liderii partidelor din coaliție să nu se critice. Discuțiile să fie mai constructive. Deci am același tip de nemulțumiri pe care oamenii le au”, a mai menționat el.

Președintele a adăugat că, în ciuda întârzierilor, România se află într-o situație mai stabilă comparativ cu anul precedent:

România își păstrează o direcție pro-occidentală, și-a redus deficitul, nu mai există îngrijorare din partea investitorilor și a agențiilor de rating că România să fie downgradată. Există un program consistent, s-au făcut progrese pe PNRR și pe colectarea taxelor”, a mai menționat Nicușor Dan.

De ce scăderea puterii de cumpărare este o problemă pentru cetățeni

Președintele a afirmat că nemulțumirea socială este, în mare parte, legată de diminuarea puterii de cumpărare:

„Nemulțumirea opiniei publice, în mare parte, așa cum o percep eu, vine din faptul că s-a diminuat puterea de cumpărare. Și asta este un fapt pe care nu trebuie să-l ascundem”, a declarat șeful statului.

El a subliniat că întârzierile politice accentuează percepția negativă, dar că deciziile importante au fost luate, chiar dacă prin negocieri întinse: „Cu întârzierea pe care ați remarcat-o, deciziile ajung să fie luate”.

Întâlnire decisivă la Cotroceni! Există riscul unei crize guvernamentale?

Președintele a dat asigurări că scenariile privind o eventuală cădere a Guvernului sau blocaje majore în Parlament nu sunt reale:

Nu cred că există acest risc, cel puțin în configurația pe care o avem în acest moment. Chestiunile care sunt în dezbatere au fost tranșate prin negociere. Cu întârziere, dar au fost tranșate”, a spus Nicușor Dan.

Ce proiecte legislative vor fi discutate

Pe lângă buget și situația economică, agenda întâlnirii include și aspecte legislative, cum ar fi, proiectul legat de reforma administrației. Președintele a menționat că proiectul ar putea fi pus în dezbatere în ședința Guvernului chiar săptămâna aceasta:

Bugetul este unul dintre ele și sunt chestiuni, să le spunem, de ordin legislativ. Niște puncte pe această lege a administrației, a reformei administrației”, a spus președintele României.

O să vedeți proiectul așa cum o să iasă din dezbatere, foarte probabil în ședința de joi a Guvernului. Nu vreau să anticipez acum, pentru că este o discuție serioasă, deschisă, directă”, a concluzionat el.

Tags:
