Legea salarizării unitare reprezintă o reformă cheie în PNRR, care ar trebui adoptată până la 31 august. În cazul unui eșec, România ar pierde o sumă mult mai importantă decât în cazul neadoptării legii pensiilor magistraților.

Legea salarizării unitare amânată de guvern

În vreme ce spațiul public este ocupat cu dezbaterile privind amânările CCR pe l , timpul trece fără ca guvernul să ia în discuții o altă reformă crucială impusă prin . Este vorha despre Legea salarizării unitare, promisă, dar amânată, încă din 2023. Actul normativ ar trebui să fie gata până la 31 august 2026, când se încheie PNRR.

Ca și în cazul legii pensiilor magistraților, Ilie Bolojan pare că și-a propus să lase aeastă lege până în ultimul moment, aproape de termenul final. Adoptarea unui asemenea act normativ implică discuții și negocieri cu reprezentanții tuturor lucrătorilor din sistemul bugetar. Or, aceste proceduri necesită timp. În aceste condiții, tăcerea premierului Bolojan pare că ascude o strategie politică.

N-ar fi exclus ca premierul să scoată legea cu câteva zile înainte ca termenul de adoptare să expire – cum a făcut și în cazul pensiilor magistraților – ca să pună presiune pe reprezentanții bugetarilor s-o accepte fără negocieri și fără contestații. Aceasta, sub pretextul timpului scurt rămas și a riscului de a se pierde o sumă importantă. Conform unor estimări, dacă legea nu trece s-ar pierde între 300 și 700 de milioane de euro.

Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă

În acest context, al unei posibile strategii pusă la cale de echipa Bolojan, , ministrul Muncii, a anunțat că-și va prezenta demisia dacă până în aprilie nu încep dezbaterile cu sindicatele și instituțiile interesate de Legea salarizării unitare.

„Legea salarizării este jalon în PNRR, până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare. Ar trebui să treacă de Parlament și de consultări inclusiv cu sindicatele din toate categoriile profesionale. Cred că până în prima săptămână din martie vom termina anexele la Legea salarizării în minister. După care urmează consultările cu ministerele de resort”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că în condițiile în care proiectul va fi întârziat, iar negocierile cu sindicatele nu încep în aprilie, sunt șanse mici ca legea să treacă. El a precizat că adoptarea acestei legi este un jalon important în PNRR, iar pe de altă parte, prin adoptare va avea un impact social și bugetar foarte mare.

„Dacă în prima jumătate a lui aprilie n-au început consultările cu sindicatele înseamnă că n-o să avem șanse să trecem această lege. Dacă până în aprilie, la jumătate, nu sunteți invitată împreună cu sindicatele la discuții, înseamnă că aveți dreptate. Nici nu e nevoie să-mi cereți demisia, că plec singur. Pentru că eu nu voi permite să ratez un jalon atât de important, care înseamnă un impact social enorm și un impact bugetar enorm”, a declarat Manole la Antena 3 CNN.

Legea salarizării unitare promisă din 2023

Legea salarizării unitare, jalonul 420 din PNRR, a fost promisă încă de pe vremea . Actul normativ trebuia elaborat și adoptat încă de la finalul anului respectiv, însă a fost amânată. Ca și în prezent. Astfel, pe 7 iunie 2023, în plină grevă a profesorilor, ministrul Muncii de la acea vreme, Marius Budăi (PSD) se angaja să finalizeze draftul legii salarizării până pe 15 iulie.

„Noi suntem în construcția Legii salarizării, construcție care este asumată a fi terminată în prima etapă, până în 15 iulie, urmând dezbaterile cu cei interesați, cu partenerii sociali, în perioada 15 iulie – 1 septembrie, după care aprobarea în Guvern ca proiect de act normativ, trimiterea în Parlament și acolo, bineînțeles, alte dezbateri, așa cum știm de obicei”, repeta Budăi, câteva zile mai târziu, pe 12 iunie.

Pe 13 iulie, cu două zile înainte de împlinirea termenului, Marcel Ciolacu anunța că Budăi a decis să demisioneze, de la Ministerul Muncii, în contextul scandalului de la căminele de bătrâni din Voluntari. O demisie strategică, am putea spune. De la acel moment, legea salarizării unitare nu a mai fost adusă în discuție.