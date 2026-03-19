Întâlniri la nivel înalt! Președintele României, Nicușor Dan, participă joi și vineri, pe 19 și 20 martie 2026, la reuniunea Consiliul European și la Summitul Euro în format extins, desfășurate la Bruxelles, potrivit unui anunț al .

În cadrul întâlnirilor, liderii europeni urmează să abordeze teme majore precum competitivitatea economică a Uniunii Europene, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, dar și viitorul buget european.

Întâlniri la nivel înalt! Ce teme majore sunt pe agenda liderilor UE

Discuțiile vor viza mai multe subiecte sensibile pentru Uniunea Europeană. Printre acestea se numără conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra economiei globale, dar și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării europene.

Totodată, liderii UE vor avea un dialog cu secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, António Guterres, pe tema situației geopolitice actuale și a cooperării internaționale.

De ce sunt prețurile la energie o prioritate pentru România

Potrivit Administrației Prezidențiale, România va pune accent pe găsirea unor soluții rapide pentru reducerea costurilor ridicate la energie, resimțite atât de populație, cât și de mediul economic.

„În privința creșterii competitivității economice a Uniunii și a consolidării pieței unice europene, care reprezintă tema principală, discuțiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete și termene ambițioase.

Pentru România, prioritară este găsirea soluțiilor urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât cetățenii, cât și industria. Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa și utilizarea resurselor indigene de energie curată. România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea și securitatea economică a UE.

În același timp, situația din Orientul Mijlociu și problematica prețurilor crescute la energie vor fi puncte importante pe agenda discuțiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalitățile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației”, se arată în comunicatul emis de Administrația Prezidențială.

Întâlniri la nivel înalt! Ce poziție va avea România privind conflictul din Orientul Mijlociu

Șeful statului va sublinia necesitatea protejării cetățenilor europeni afectați de conflict, inclusiv a românilor aflați în regiune.

De asemenea, România va susține limitarea efectelor economice generate de tensiunile din zonă, în special în ceea ce privește inflația, prețurile la energie și fluxurile comerciale.

Pe agenda discuțiilor se va afla și situația din Gaza, un subiect care rămâne în centrul preocupărilor internaționale.

Ce se discută despre Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei

Un alt punct important îl reprezintă continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Liderii europeni vor analiza inclusiv posibilitatea deblocării primei tranșe din pachetul financiar de 90 de miliarde de euro, stabilit la finalul anului trecut.

„Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. De asemenea, Președintele Nicușor Dan va insista pentru menținerea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul sancțiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora”, se mai arată în comunicatul citat.

Întâlniri la nivel înalt! Ce rol are NATO în discuțiile de la Bruxelles

Înaintea reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu secretarul general al NATO, , la sediul Alianței.

Discuțiile vor viza securitatea regională, în special situația de pe Flancul Estic și din regiunea Mării Negre, dar și măsuri de consolidare a apărării colective.

„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO. Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională”, a precizat Administrația Prezidențială.

Ce angajamente va reafirma România în cadrul NATO

Președintele va sublinia că România își respectă angajamentele privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, asumate la summitul NATO de la Haga.

De asemenea, va evidenția sprijinul acordat Ucrainei și va susține consolidarea ajutorului pentru partenerii vulnerabili, precum Republica Moldova, în contextul acțiunilor hibride ale Rusiei.

În acest context tensionat, marcat și de declarațiile recente ale lui Donald Trump privind rolul SUA în NATO, reuniunea de la Bruxelles capătă o importanță strategică majoră.

După întrevederea cu Mark Rutte și conferința de presă comună, șeful statului se va deplasa la reuniunea Consiliului European, unde va continua discuțiile cu liderii UE pe temele stabilite.

Cum arată programul președintelui

Iată cum arată programul președintelui pentru ziua de joi, 19 martie: