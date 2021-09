Ionel Dancă: Colegii noștri care înțeleg să conducă PNL într-un mod abuziv au dus România într-o situație de criză și au aruncat în aer coaliția. Echipa Orban nu acceptă un guvern susținut de PSD (VIDEO)

Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, i-a acuzat pe liberalii din echipa premierului Florin Cîțu că au dus România într-o situație de criză și au aruncat în aer coaliția.

„Singura ieșire din această situație este să refacem coaliția de guvernare care a primit votul de încredere al românilor, adică PNL, cu USR PLUS și cu UDMR”, a spus Ionel Dancă la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, miercuri, pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ionel Dancă, pe B1 TV: Noi, cei din PNL condus de Ludovic Orban, nu acceptăm un guvern susținut de PSD

„Mergând prin țară, printre membrii Partidului Național Liberal, întâlnindu-ne cu oamenii pe stradă, într-adevăr, este o problemă reală și încercăm să le explicăm că nu Partidul Național Liberal este problema în situația de față, ci o parte dintre colegii noștri care înțeleg să conducă Partidul Național Liberal într-un mod abuziv și care au dus, prin acest fel de a conduce Partidul Național Liberal, România într-o situație de criză, au aruncat în aer coaliția, în condițiile în care nu era nevoie de așa ceva”, a declarat Ionel Dancă.

Purtătorul de cuvânt al PNL a respins orice fel de compromis cu PSD.

„Cel puțin noi, cei din Partidul Național Liberal condus de Ludovic Orban, nu avem niciun fel de negocieri cu adversarii noștri – ba dimpotrivă, mai mulți parlamentari, peste 40 de parlamentari, ieri am luat poziții publice prin care am afirmat că nu susținem și nu acceptăm un guvern susținut de PSD. Ar fi o trădare pentru voturile pe care le-am primit din partea românilor acum să căutăm o înțelegere mai pe față sau ascunsă cu PSD. Cum m-aș putea eu întoarce în județul Vrancea să le spun celor care ne-au votat ca să scăpăm de baronul Oprișan că acum baronul zis „Portofel” poate să stea la masa negocierilor cu guvernul liberal fără nicio problemă!? N-ar mai avea niciun sens tot ce am comunicat noi, tot ce am promis românilor și la ceea ce ne-am angajat”, a adăugat Ionel Dancă.

El spune că „singura ieșire din această situație este să refacem coaliția de guvernare care a primit votul de încredere al românilor, adică PNL, cu USR PLUS și cu UDMR”.

„Am văzut că această formulă a coaliției de guvernare realizată de președintele Ludovic Orban poate funcționa și în toate măsurătorile sociologice este susținută de majoritatea membrilor Partidului Național Liberal. Aceasta este soluția, să refacem coaliția de guvernare cu USR și cu UDMR, iar Partidul Național Liberal să fie principalul partid de guvernare”, a mai afirmat Ionel Dancă.

Întrebat dacă ar putea fi o soluție schimbarea premierului, el a afirmat: „Asta trebuie să decidă Partidul Național Liberal, în forurile statutare de conducere ale partidului, și asta se poate întâmpla în condițiile în care avem astfel de decizii ale forurilor statutare ale partidului”.