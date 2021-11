Ionut Moșteanu: „România nu mai are nevoie de încă o criză; suspendarea președintelui nu e o soluție”

AUR a anunțat că începe procedurile pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis.

„Anunțăm azi inițierea procedurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Am început colectarea de semnături în rândul parlamentarilor. Ne-au promis mai mulți parlamentari de la mai multe partide că vor semna această procedură de suspendare. Vom apela la sutele de mii de români care ne contacteză și ne roagă să-l dăm jos pe Iohannis că o vorbă românească spune că peștele de la cap se-mpute.”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Moșteanu, nemulțumit de atitudinea președintelui AUR

„România nu mai are nevoie de încă o criză la cele trei pe care le traversează deja: cea sanitară, energetică şi politică. România are nevoie urgent de un guvern stabil, cu o majoritate solidă în Parlament, care să gestioneze pandemia şi preţurile la energie, care să facă bugetul şi să implementeze reformele din PNRR. O nouă criză nu ar face decât să prelungească actuala criză politică şi să îngreuneze şi mai tare gestionarea pandemiei. În actualul context, suspendarea preşedintelui nu este o soluţie la problemele pe care România le traversează”, a declarat Moşteanu, luni, pentru Agenția Națională de Presă

PSD ia în calcul suspendarea lui Iohannis

„Am fost deschiși, am trimis proiect pentru program de guvernare, am zis că suntem dispuși să intrăm cu miniștri, am propus guvern de tehnocrați, dar nimic nu s-a întâmplat.

Mingea se pare că se întoarce în terenul domnului Iohannis, care ar trebui totuși, să participe activ la negocieri, din perspectiva de mediator și să rezulte o majoritate, din toate chestiile astea. De asta alegerile anticipate sunt o soluție. Evident, nu acum, ci în primăvară. Dacă luăm 45%, foarte bine, înseamnă că atât merităm”, a declarat Lucian Romașcanu, pentru B1 TV.