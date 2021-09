Ionuț Moșteanu (USR PLUS): Sesizarea la CCR, încă una din încercările disperate ale lui Florin Cîțu de a rămâne agățat de scaunul de la Palatul Victoria. Moțiunea își urmează cursul (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS și purtător de cuvânt al formațiunii, spune că moțiunea de cenzură își urmează cursul și că sesizarea depusă la Curtea Constituțională de echipa lui Florin Cîțu „este încă una din încercările disperate de a rămâne agățat de scaunul de la Palatul Victoria”.

Ce a spus Ionuț Moșteanu (USR PLUS) despre sesizarea depusă la CCR de echipa lui Florin Cîțu

Întrebat cum vede sesizarea și dacă demersul are șanse să blocheze moțiunea, purtătorul de cuvânt al USR PLUS a afirmat: „Este încă una din încercările disperate de a rămâne agățat de scaunul de la Palatul Victoria. Am văzut că au inventat și acea problemă cu semnăturile, a trecut aproape o săptămână și niciunul din cei 122 de semnatari nu a spus că nu ar vrea să susțină moțiunea. În continuare au făcut tot ce au putut să o blocheze, fac în continuare. Moțiunea își urmează cursul, nu este nimic neconstituţional. Singurul abuz la adresa Constituţiei este cel făcut de tandemul Cîţu-Colacu zilele acestea”.

Declarația lui Ionuț Moșteanu vine în contextul în care premierul Florin Cîțu a anunțat că Executivul de la Palatul Victoria va sesiza Curtea Constituțională pentru un conflict juridic între Guvern și Parlamentul României.