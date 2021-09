Ionuț Moșteanu (USR PLUS): Florin Cîțu e destul de disperat, e terminat politic. Marcel Ciolacu îl ajută să rămână la Palatul Victoria

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat că liberalul Florin Cîțu se agață cu disperare de funcția de premier. Funcție pe care, oricum, n-o mai are singur, ci o împarte cu președintele PSD, Marcel Ciolacu. În ultimele zile, USR PLUS a acuzat de mai multe ori blatul dintre PNL, aripa Florin Cîțu, și PSD/Marcel Ciolacu. Asta după ce stabilirea calendarului moțiunii de cenzură a fost blocată de patru ori, căci nu s-a întrunit cvorumul în Birourile permanente. Au lipsit fix parlamentarii PNL și PSD. De asemenea, acuzațiile privind așa-zisele semnături false de pe moțiune au venit tot din partea unor lideri PNL și PSD.

Reacția lui Moșteanu vine după ce Cîțu a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pentru conflic juridic între Guvern şi Parlament

Ionuț Moșteanu, replică pentru Florin Cîțu

„Florin Cîțu se agață cu disperare de Palatul Victoria. Constatăm după 5 zile de tergiversări că avem un guvern Cîțu – Ciolacu. Ciolacu îl ajută să stea acolo. Este prima data în democrație când o majoritate încearcă să blocheze o moțiune de cenzură. Nici când a căzut Dăncilă nu s-a întâmplat asta. Domnul Cîțu e destul de disperat”, a declarat Moșteanu, citat de G4Media.

Acesta a venit din nou cu explicații în controversa așa-ziselor semnături false: „Pe de-o parte zice că nu-s bune semnăturile, apoi zice să-și retragă useriștii semnăturile. De un an și jumătate în Parlament se acceptă semnăturile olografe scanate. Niciunul dintre parlamentarii care au spus că au semnat moțiune nu spune că a retras-o. Asta este o prostie, o manipulare, o încercare disperată a echipei Cîțu de a vinde gogoși românilor”.

„Este terminat din punct de vedere politic. Realitatea arată că Marcel Ciolacu îi ține spatele, nu vin în Birourile Permanente și fac acest abuz constituțional”, a repetat Ionuț Moșteanu.