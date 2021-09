Ionuț Moșteanu răspunde acuzațiilor privind semnăturile false de pe moțiune: De un an și jumătate, în Parlament se votează pe niște tablete în spatele cărora nu știm exact cine e / Cîțu se agață cu disperare de scaun (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a răspuns, luni, acuzațiilor voalate ale unor lideri PSD și PNL, conform cărora parte dintre semnăturile de pe moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR sunt false. Moșteanu a susținut că totul e o perdea de fum și o încercare disperată a lui Florin Cîțu de a se agăța de scaunul de premier. Acesta a ținut să-i amintească prim-ministrului că de mai bine de un an proiectele de legi din Parlament se votează prin telefon sau tabletă.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Moșteanu răspunde acuzațiilor privind semnturile de pe moțiunea USR PLUS

„Legat de semnături… Văd că echipa dlui Cîțu contestă emnăturile parlamentarilor. E fără precedent acest lucru. O semnătură olografă rămâne o semnătură olografă și când e scanată, pe un șervețel sau un colț de hârte.

De un an și jumătate, în Parlament se votează prin telefon. S-au votat legi importante cu un apel telefonic și un răspuns de la ceălalt capăt al firului. Se votează electronic, pe tabletă, niște tablete în spatele cărora niciodată nu știm exact cine e. De un an și ceva se admit semnături olografe scanate trimise de parlamentari pentru înregistrearea proiectelor de lege. Unele au devenit legi pentru români, cu semnături olografe trimse scanat. Suntem în pandemie și am încercat să ținem deplasările la minim.

Există preluare pe suport digital al semnăturii olografe a fiecărui român, când merge la pașapoarte, permise, la consulate, la ANAF. O semnătură olografă rămâne o semnătură olografă.

Doar semnatarul poate contesta autenticitatea semnăturii, or niciun parlamentar din cei care au semnat moțiunea nu a făcut-o. E o perdea de fum prin care Florin Cîtu încearcă să se mai agațe cu disperare câteva zile de scaunul de la Palatul Victoria”, a declarat Ionuț Moșteanu.