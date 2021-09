Ionuț Moșteanu (USR PLUS): Vom avea textul moțiunii finalizat în această după-amiază. Am trimis o propunere de text către George Simion de la AUR. Florin Cîțu a aruncat țara într-o criză (VIDEO)

Deputatul Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a anunțat că parlamentarii formațiuni sunt solidari în ceea ce privește depunerea moțiunii de cenzură și că a fost transmisă o propunere de text către George Simion, copreședintele AUR, urmând ca textul să fie finalizat în cursul după-amiezii. El spune că pașii de urmat vor fi stabiliți în funcție de ceea ce se va întâmpla la discuțiile din Comitetul Politic intern, organismul care a mandatat formațiunea să intre la guvernare, și în ședința pe care o are programată coaliția pentru vineri, la ora 18.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a reiterat vineri că social-democrații sunt gata să voteze o moțiune de cenzură a USR PLUS și AUR dacă formațiunile au semnăturile necesare pentru inițierea demersului.

„Am avut astăzi, așa cum știți, o ședință cu colegii parlamentari USR PLUS, în prezența celor doi copreședinți ai partidului, domnul Dan Barna și domnul Dacian Cioloș. Am discutat împreună cu parlamentarii despre următorii pași pe care trebuie să îi parcurgem împreună în această criză politică. Toți parlamentarii sunt solidari, am aici lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moțiunii. Am lucrat pe textul moțiunii, am trimis o propunere de text către George Simion, lucrăm în continuare, așteptăm să vedem ce observații mai sunt și în cursul acestei după-amiezi vom avea textul finalizat. Urmează un Comitet Politic la ora 3, vom avea un Comitet Politic, se va desfășura online, din Comitetul Politic fac parte parlamentari, șefi de filiale, lideri ai consilierilor locali, Biroul Național. Este forul care dă mandat pentru intrarea la guvernare”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Liderul deputaților USR PLUS spune că este o perioadă complicată și este nevoie de decizii politice.

„N-am fi vrut să ajungem în această criză în care premierul Florin Cîțu a aruncat țara, însă va trebui să găsim o soluție de ieșire. Vom avea această discuție în Comitetul Politic, după care la 6, astăzi, este programată o întâlnire de coaliție. În funcție de ce se întâmplă la ședința coaliției, vom vedea ce decizie vom lua în continuare, suntem pregătiți în orice moment să depunem această moțiune. Eu sper, din nou, să nu fie cazul și să vedem înțelepciune din partea premierului Florin Cîțu. Ați văzut, din cauza comportamentului abuziv am ajuns în această situație, în această criză în coaliție și în această criză guvernamentală, într-o perioadă dificilă pentru țară”, a adăugat Ionuț Moșteanu.