Deputatul PNL Ionuț Stroe a transmis un mesaj pe Facebook în care a subliniat importanța inițiativelor pentru pace în Ucraina și a criticat lipsa României de la recentele consultări restrânse dintre Statele Unite și liderii europeni.

Potrivit acestuia, țara noastră ar trebui să fie prezentă la masa negocierilor, având în vedere rolul său din regiune.

Dialogul pentru pace și poziția României

Deputatul Ionuț Stroe a apreciat inițiativa dialogului dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, declarând că orice pas pentru oprirea agresiunii ruse trebuie apreciată și remarcată.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta și-a declarat mulțumirea față de implicările președintelui american:

„Orice inițiativă care poate aduce mai aproape pacea trebuie salutată. Inițiativa și dialogul lui Donald Trump cu Vladimir Putin despre pacea din Ucraina reprezintă un prim pas care nu poate fi ignorat.

Indiferent de percepții și poziționări, trebuie să apreciem încercările reale de a opri un război devastator pentru întreaga regiune”, a declarat Ionuț Stroe, potrivit .

Totuși, acesta a atras atenția asupra retoricii Kremlinului:

„Desigur, așteptările trebuie gestionate cu prudență și reținere. Președintele Putin a reiterat aceleași teze neconvingătoare, demonstrând încă o dată că nu își dorește cu adevărat pacea”, a punctat Stroe.

Critici privind excluderea României

Deputatul liberal și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa României de la consultările recente:

„În calitate de membru al Comisiei pentru Politică Externă mi-aș fi dorit însă ca România să fie mai implicată în acest proces. Mi-aș fi dorit să fim invitați la consultările restrânse dintre Statele Unite și liderii europeni din aceste zile și să facem demersuri consistente pentru a fi acolo”, a subliniat acesta.

El a mai spus și că România nu a participat nici la discuția telefonică dintre președintele Trump și liderii europeni, în urma căreia a fost emisă o declarație comună:

„Nu am participat nici la discuția telefonică de ieri, pe care președintele Trump a avut-o cu câțiva lideri europeni, în care-i informa despre întâlnirea cu Putin din Alaska și, pe cale de consecință, nici nu am fost parte a declarației publice asumate de liderii europeni după această discuție.

De exemplu, Polonia, stat vecin cu Ucraina, exact ca România, a participat la aceste discuții”, a mai spus deputatul, potrivit sursei citate.

Precedentele care confirmă implicarea României

Stroe a reamintit că România a fost parte a unor formate similare în trecut, alături de lideri internaționali.

„Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor, având în vedere poziția geopolitică esențială a României și sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei.

Sper ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, iar România să participe activ la viitoarele consultări restrânse. Trebuie să cerem acest lucru, nu să așteptăm ca alții să ne reprezinte interesele”, a transmis deputatul liberal.

Acesta a vorbit despre mai multe exemple din trecut, când România a fost parte a consultărilor restrânse convocate de președintele american Joe , unde au participat atât lideri europeni, cât și aliați .

Exemplele date de Stroe arată că țara noastră a fost considerată un adevărat partener de încredere.

„Nu există niciun motiv pentru care să nu putem reveni acolo, dacă avem inițiativa și voința politică necesare. Sunt convins că și acum se pot face demersuri similare. Totul depinde de dorința noastră de a fi acolo – și eu cred că vrem acest lucru”, a conchis deputatul PNL.