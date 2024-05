Ionuț Stroe: PNL este cel mai vechi și important partid politic din România, un partid care și-a pus amprenta asupra celor mai importante momente din istoria modernă a acestei țări (VIDEO)

PNL este cel mai vechi și important partid politic din România, un partid care și-a pus amprenta asupra celor mai importante momente din istoria modernă a acestei țări, a declarat purtătorul de cuvânt al formațiunii, deputatul Ionuț Stroe, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, la 149 de ani de la înființarea PNL.

Ionuț Stroe (PNL): 24 mai, un moment extrem de important pentru noi

Purtătorul de cuvânt al liberalilor spune că PNL este „cel mai vechi și important partid politic din România, un partid care și-a pus amprenta asupra celor mai importante momente din istoria modernă a acestei țări, încă din momentul în care am devenit stat independent și suveran, până în zilele noastre”.

„Suntem un partid care în mod evident suntem legați de istorie, ideologia, principiile liberale și tot ceea ce ține de modul de a gândi și de a acționa liberal ne este nouă foarte la îndemână și tot timpul, indiferent de situație, celebrăm această zi – 24 mai pentru noi este un moment extrem de important, e un moment în care evocăm, pe de o parte, înaintașii, dar și marile realizări la care cu toții am contribuit, și mă gândesc în principal la independența acestei țări, la modul în care pentru prima oară am definit statul român, conștiința națională, primele constituții, până în zilele noastre în care în mod evident am contribuit la cele mai importante momente politice postdecembriste. Pentru noi este o mândrie și este o onoare de fiecare dată să putem să prilejuim sau să sărbătorim partidul pe 24 mai”, a adăugat Ionuț Stroe.